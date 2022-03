La Diputación de Alicante aprueba sin votos en contra 44 millones en inversiones y estudia ayudas energéticas

Con la única abstención de Compromís (como en los presupuestos anuales), el pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado una inversión de 44 millones de euros con los remanentes de tesorería para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.

Esta inversión, casi cuatro veces superior al Fondo de Cooperación Municipal que quiere imponer la Generalitat a la provincia, se destinarán a ayudar tanto a ayuntamientos como a pymes y autónomos a afrontar las consecuencias sociales y económicas derivadas de la pandemia y a suplementar las convocatorias de subvenciones en áreas como Deportes, Bienestar Social, Carreteras o ciberseguridad.

Los nacionalistas habían propuesto una enmienda en objeto de "adelantarse a la crisis energética que amenaza a empresas y autónomos derivada de los efectos de la invasión de Rusia en Ucrania". El equipo de Gobierno que dirige el popular Carlos Mazón ha rechazado la propuesta "en este momento" pero ha anunciado que articulará nuevas líneas de ayuda en este sentido.

Mazón ha justificado el rechazo a la propuesta de esta formación en que "ello obligaría a volver a pasar los trámites con la Generalitat -informe de no duplicidad-, lo que retrasaría la tramitación de las ayudas". "No queremos correr el riesgo de demorar estas importantes subvenciones, con las que con acierto político venimos trabajando desde el inicio del Covid-19 a pesar de que no son nuestra competencia", ha señalado.

La institución provincial ha anunciado la reedición de la convocatoria de ayudas a ayuntamientos para las prestaciones sociales por la pandemia, que en este ejercicio se elevará a diez millones de euros. En el área de Bienestar Social también se reforzarán con 765.000 euros distintas partidas de subvenciones tanto a municipios como a entidades sin fin de lucro para adquisición de vehículos, equipamiento o sostenimiento de servicios estables.

Además, tal y como anunció el propio presidente la semana pasada, se ha consignado una partida de dos millones de euros para atender a la población ucraniana desplazada y refugiada a través de las ONG que están trabajando en los corredores humanitarios como Cruz Roja, ACNUR o Cáritas.

Respecto a los autónomos, pymes y micropymes de la provincia se lanzará, por tercer año consecutivo y una dotación de 9 millones, las ayudas para minimizar el impacto económico derivado de la crisis sanitaria. Respecto a este programa, la Junta de Portavoces ha acordado, y así se ha incorporado al punto a través de una enmienda, eliminar el porcentaje de pérdidas en la facturación, fijado en un 40% hasta ahora, para poder optar a esta subvención.

De esta forma, los solicitantes podrán recibirla cuando acrediten una facturación igual o inferior a la de 2019. Además, se ha acordado ampliar un mes, hasta el 31 de octubre de 2022, el plazo de justificación de la ayuda.

Áreas prioritarias

Por otra parte, la modificación presupuestaria permitirá, asimismo, en el departamento de Carreteras incrementar en 2,6 millones de euros el programa de mejora de acceso a los municipios del Plan Especial de la Red Viaria Provincial. Además, se suplementarán con 2,9 millones de euros las convocatorias a ayuntamientos tanto para inversiones como para reparación y conservación de caminos de titularidad municipal.

La institución provincial también fija un crédito extraordinario de 2,5 millones de euros para impulsar una convocatoria de ayudas no dinerarias a ayuntamientos para implantar medidas de ciberseguridad y modernización de la administración local y otro de 2,1 millones de euros para colaborar con los municipios en la redacción de Planes de Acción Agenda Urbana, Agenda 2030 y Proyectos en el marco de los fondos europeos Next Generation.

El departamento de Deportes también aumenta su dotación en más de 880.000 euros para reforzar sus líneas de apoyo a clubes y deportistas, al igual que la de Igualdad y Juventud, que crece en 291.000 euros, y la Residentes Internacionales, que lo hace en 30.000, para el desarrollo de distintas iniciativas de apoyo a los ayuntamientos en estas materias. Arquitectura, Residuos Sólidos Urbanos y Recursos Humanos son otras áreas que verán también incrementado sensiblemente su presupuesto este año gracias a los remanentes.

