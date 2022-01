Un policía impostor en Calpe: detenido tras estafar cuatro mil euros a población extranjera

La Guardia Civil de Alicante ha detenido a un individuo de nacionalidad rusa que se hacía pasar por policía en la localidad de Calpe. Las autoridades lo acusan de tres delitos de estafa y uno de usurpación de funciones públicas. El detenido, que carecía de antecedentes por hechos similares, fue puesto en libertad tras su declaración, dando cuenta de los hechos al Juzgado de Instrucción de Dénia.

La investigación dió inicio en el mes de octubre del año pasado, cuando gracias a la denuncia de ciudadanos afectados, la Guardia Civil de Alicante tuvo conocimiento que una persona de nacionalidad rusa en la localidad de Calpe se estaba haciendo pasar por agente del Cuerpo Nacional de Policía para cometer supuestos delitos.



En ese momento, los agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Calpe iniciaron las gestiones para comprobar la ilicitud de los hechos denunciados y poder así proceder a su esclarecimiento y detener al posible autor.



Por ello el día 18 del presente mes tras un exhaustivo análisis de la documentación por los agentes, concluyó con la identificación y detención del presunto autor de los hechos, siendo este un varón de nacionalidad rusa de 45 años.



El modus operandi del supuesto autor consistía en seleccionar a la posible víctima entra personas de nacionalidad extranjera, las cuales tenían pendiente algún trámite burocrático de su documentación en España. Para facilitar esta labor se hacía valer de su conocimiento de idiomas de diversos países del este de Europa.

Una vez seleccionada la víctima, se ganaba su confianza haciéndole creer mediante la exhibición de una placa emblema y un carné su supuesta condición de policía.



El supuesto autor ofrecía sus servicios para gestionarles y agilizarles los trámites para la obtención de documentos oficiales en España, tales como permisos de conducción, permisos de residencia e incluso favores a nivel judicial. Para reforzar dicha confianza, no dudaba en alardear en presencia de las víctimas de sus supuestos contactos en diferentes administraciones públicas.



La estafa se consumaba cuando solicitaba por adelantado cierta cantidad de dinero a la víctima por sus supuestos servicios. Por estos hechos el detenido habría obtenido de forma ilícita más de cuatro mil euros. Asimismo, los agentes continúan con la investigación por si el detenido pudiera haber cometido otras estafas similares todavía sin denunciar.



Tras la declaración del detenido en dependencias policiales y dar cuenta de los hechos al Juzgado de Guardia de Denia, fue puesto en libertad a la espera de ser citado por dicha autoridad judicial.



La Guardia Civil recuerda a los ciudadanos y en especial a los nacionales de países no comunitarios que realicen los trámites burocráticos a través de los cauces legales establecidos y en las oficinas de las diferentes administraciones públicas del estado habilitadas al efecto y reúsen hacerlo a través de particulares no acreditados para evitar estas estafas o fraudes.

Sigue los temas que te interesan