Carlos Mazón acusa al PSOE de "aplicar el rodillo para negar más inversiones en la Comunidad Valenciana"

El presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha acusado este jueves al PSOE de haber "pasado el rodillo" en los Presupuestos Generales del Estado y de impedir, con su rechazo a las enmiendas presentadas por el PP, "que lleguen más inversiones a la Comunidad Valenciana".



En un comunicado, Mazón ha destacado que tanto el PP como Ciudadanos han apoyado las enmiendas de la Comunidad Valenciana presentadas por ambos partidos "para unir fuerzas en la defensa de lo que nos corresponde".



Además, ha resaltado que el PP ha apoyado diversas enmiendas de Compromís, "demostrando una vez más" que antepone los intereses de los valencianos a las siglas de los partidos.



El líder del PPCV ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "no haya querido ni reunirse con el PPCV para trabajar y debatir esas enmiendas, cuyo único objetivo es mejorar y rectificar el maltrato de Sánchez a nuestra tierra".



Las enmiendas presentadas por el PPCV, han destacado fuentes populares, "suponían más inversiones en materia de agua, más infraestructuras, mejorar las Cercanías y un mayor apoyo de Sánchez a sectores tan importantes para nuestra economía, como el turismo y la agricultura".



"Esta oposición solo demuestra que Puig no quiere más inversiones para la Comunidad Valenciana y evidencia una sumisión total al ninguneo y al maltrato del Gobierno de Sánchez a esta tierra", ha indicado Mazón.



El presidente del PPCV ha lamentado la "falta de sensibilidad" del PSPV y Podem con las principales necesidades de la Comunitat Valenciana. "Nos hemos puesto a su disposición para las enmiendas que suponían más inversiones, y la respuesta de Puig ha sido el silencio", ha lamentado.

"Tampoco con el agua"

Esta denuncia del PPCV se produce después de que Mazón acusase al PSOE de "impedir en el Congreso de los Diputados que lleguen fondos europeos para obras hídricas" en la provincia de Alicante, y afirmase que la única manera de que el trasvase Tajo-Segura "perviva" es "sin el PSOE en el Gobierno".



El también presidente de la Diputación de Alicante señaló que es "de una gravedad extraordinaria" el rechazo de los socialistas en el Congreso a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en la que la formación instaba al Gobierno a sufragar con fondos Next Generation las obras contempladas en el Plan Hidrológico Nacional y en los planes de cuenca de segundo ciclo que no se hayan ejecutado.



"Ya no valen declaraciones ni buenas palabras, porque los hechos demuestran que el PSOE en el Gobierno está dilapidando el trasvase", ha denunciado el presidente alicantino, quien ha instado al jefe del Consell, Ximo Puig, a "sentarse con el resto de formaciones para reclamar juntos más inversiones" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

