La batalla del "no es Valencia, es Comunidad Valenciana", también se libra en las Cortes

"No es Valencia, no es Comunidad Valenciana". Si a cada alicantino se le pagase un euro cada vez que ha tenido que corregir el uso del nombre de la capital para referirse a toda la autonomía, se acabaría el problema de la infrafinanciación de la provincia de un plumazo. Se trata de una batalla difícil pero que no se da por perdida, por mucho que fuera de la propia región sea habitual referirse al territorio como Valencia, en toda su extensión: pasa en Madrid, pasa en Barcelona y pasa en otras zonas de España, donde se ignora que se trata de un tema especialmente sensible en el sur de la Comunidad.

Así ocurrió, por ejemplo, en la entrevista de los desayunos de Europa Press que el director de la agencia de noticias, Javier García Vila, hizo al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el pasado mes de julio en Madrid. Allí Vila calificó en diversas ocasiones a la Comunidad como "Valencia", algo que se quedó sin ninguna contestación por parte de Puig.

Pues bien. Las Cortes han debatido este jueves una propuesta del grupo de Cs en la que se pedía al parlamento autonómico "traslade a los medios de comunicación televisivos, radiofónicos y digitales con mayores ratios de audiencia, así como a los gobiernos de las comunidades autónomas que cuenten con medios de comunicación públicos y el Gobierno de España, para que los medios públicos y privados utilicen la denominación oficial de la Comunidad Valenciana".

¿Y cuál es? Pues el nombre de la región en valenciano, Comunitat Valenciana, tal como viene designado en su Estatuto de Autonomía: "El Pueblo Valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye en Comunidad Autónoma, dentro de la unidad de la Nación española, como expresión de su identidad diferenciada como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que la Constitución Española reconoce a toda nacionalidad, con la denominación de Comunitat Valenciana".

En el preámbulo del mismo texto se insiste en la"tradición valenciana proveniente del histórico Reino de Valencia", que "se encontró con la concepción moderna del País Valenciano". Esta alusión al País Valenciano ha permanecido en el Estatuto de Autonomía a través de sus sucesivas modificaciones, y es el que determinados sectores nacionalistas o valencianistas tienden a utilizar para referirse a la región.

En el documento de Cs, sin embargo, se hace referencia explícita al uso de "Valencia" por Comunidad Valenciana, aunque el PP en el debate parlamentario hizo especial hincapié en el término de "país" para cargar contra los socios de Puig en el Botánico. La propuesta fue finalmente rechazada, precisamente con los votos en contra de lso socialistas, Compromís y Unidas Podemos.

No País ni Levante

La síndica de Ciudadanos (Cs) en las Cortes, Ruth Merino, criticó este rechazo, y aseguró que "la realidad es que, por desconocimiento o bien por costumbre adquirida, es muy común oír cómo se refieren, tanto en medios públicos como privados, al conjunto de los valencianos como ‘Valencia’, lo que implica dejar fuera a los millones de habitantes de Alicante y Castellón".

"Estos errores también llevan a usar otras alternativas que tuvieron su momento histórico", agregó, "pero que no son correctas actualmente, como País valenciano o incluso Levante español", un término que resulta especialmente ofensivo en la provincia de Valencia.

Según Merino, "estas incorrecciones al final generan confusión respecto a la ubicación de los sucesos informativos o de una zona realmente sin delimitación geográfica ni política". "Desde Cs estamos hartos de utilizar los diferentes términos como arma arrojadiza, lo que defendemos es simplemente una iniciativa pragmática y de menor carga política, es tan sencillo como pedir que se nos llame por el nombre que tenemos, Comunidad Valenciana, no hay más, con el objetivo de no excluir a nadie y de evitar afrentas y ofensas", subrayó.

Sigue los temas que te interesan