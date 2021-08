Cierran playas en La Vila y El Campello por la aparición de tiburones: ¿son el mismo que el de Benidorm?

La Unidad Aérea de la Policía Local de Villajoyosa ha detectado este viernes una tintorera en aguas de la Cala Bol Nou, aunque por el momento se desconoce si se trata del mismo ejemplar aparecido en una zona de la playa de Poniente de Benidorm (Alicante) y reintroducido mar adentro.



"Por las imágenes y la descripción facilitadas por la Policía Local se aprecia que es una tintorera", según han informado a Efe fuentes de la Fundación Oceanogràfic de València.



Estas fuentes han explicado que "por las imágenes parece la misma tintorera que se reintrodujo mar adentro en Benidorm, dada la proximidad de una playa con otra, pero no se puede confirmar con exactitud, ya que tendríamos que estar ahí y no nos íbamos a desplazar, salvo que el animal quedara varado".



La Cala Bol Nou ha permanecido varias horas cerrada al baño como medida de prevención hasta que se ha confirmado que la tintorera, que aparentemente parecía desorientada, se ha adentrado en alta mar, han explicado a Efe fuentes municipales.



El servicio de socorrismo y el de vigilancia de playas de La Vila están pendientes ante cualquier aviso de bañistas o novedad respecto de la tintorera para que la población esté tranquila.



Horas más tardes ha sido avistado un ejemplar de tintorera -no se sabe si el mismo u otro- en aguas de la Cala Lanuza, en el también municipio alicantino de El Campello, donde se ha ondeado la bandera roja esta tarde, prohibiendo el baño, como medida preventiva, según han indicado a Efe fuentes municipales.



La tintorera (Prionace glauca), también conocida como tiburón azul, es una especie extendida en mares y océanos tropicales y templados, por lo que su presencia no es inusual en el mar Mediterráneo, donde se la ha catalogado en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), según fuentes del Oceanogràfic.

En el caso del ejemplar de Benidorm, un equipo del Oceanogràfic rescató al animal y tomó muestras para estudiar su curioso comportamiento. Uno de los motivos por los que las especies se suelen acercar tanto a la costa, según los expertos, es porque están enfermas o heridas, pero en el caso de la tintorera solo parecía desorientada.

Aún así hubo que ayudarla a volver a alta mar, porque llegó a encallar hasta tres veces en la playa. Los técnicos no descartan que este comportamiento tenga algo que ver con su ciclo reproductivo, aunque lo están estudiando.

