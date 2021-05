Oltra ofrece la Comunidad Valenciana para acoger a menores llegados a Ceuta tras la crisis con Marruecos

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado que la Comunidad Valenciana siempre ha "arrimado el hombro" y lo "seguirá haciendo ahora con la situación de los niños y niñas que están llegando solos a Ceuta", y "no regateará números a la hora de acoger a menores migrantes".



Tras participar en el Consejo Interterritorial convocado de manera urgente por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para abordar la crisis de Ceuta, Oltra ha afirmado que la Comunidad está dispuesta a colaborar en la atención y acogida de los niños y niñas en situación de desamparo.



"Sin saber aún el número, sí. Lo que haga falta", ha afirmado, y ha mostrado la solidaridad del Consell con la ciudad autónoma, y también con las regiones donde cada día llegan personas "huyendo del horror", como son Canarias, Andalucía o Melilla.



La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha conminado al Gobierno de España a que se asegure el cumplimiento de las normas de la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos para que no se produzcan devoluciones en caliente.



Fuentes de la Vicepresidencia han indicado que desde el Ministerio se ha trasladado a las comunidades autónomas que se está trabajando en un criterio que pondere la acogida de niños y niñas por territorios que tiene en cuenta el peso poblacional, la situación y capacidad económica o el esfuerzo en políticas de acogida.



Al respecto, Oltra ha pedido que el criterio de acogida por territorios tenga en cuenta "el esfuerzo de las comunidades en las políticas de protección y emancipación de los niños y niñas en situación de desamparo que luego cumplen 18 años".



"Tengamos en cuenta lo que pasa cuando cumplen 18 años porque a esa edad nadie se va de casa", ha apuntado la vicepresidenta, quien ha destacado que en la Comunidad se ha creado una red de emancipación para acompañarlos a la vida adulta, pues "tienen la mayoría de edad pero no son personas con todas las capacidades para llamarse adulto".



Mónica Oltra ha trasladado también la necesidad de abordar la reforma de la Ley de Extranjería y que los niños y niñas tutelados por las administraciones "adquieran la nacionalidad española".



Ha pedido que se les equipare a las adopciones internacionales porque "cuando una familia adopta un niño o una niña se le da la nacionalidad", y se ha preguntado por qué no pasa lo mismo cuando los menores son tutelados por la administración.



En este punto, ha aprovechado para pedirle a la ministra que le traslade al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que las comunidades están pidiendo la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Migraciones.



Finalmente, la vicepresidenta ha reclamado que esta situación se aborde desde un punto de vista estructural.



"Desde 2018 se lleva hablando de buscar soluciones estructurales y de un plan en el que todas las comunidades nos hacemos corresponsables de la atención de los niños, niñas y adolescentes. Si no hay plan iremos a salto de mata y hace falta estabilidad", ha recalcado.