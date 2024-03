La periodista Marta G. Aller: "Hace falta una pausa para interpretar lo que nos está pasando"

La periodista Marta García Aller ha recibido el premio Blasillo de Huesca, el galardón de la edición del Congreso de Periodismo de Huesca 2024 al ingenio español en Internet por el pódcast Pausa, que presenta y dirige semanalmente en El Confidencial.

Desde Magas hemos querido conocer de primera mano qué significa recibir este premio.

"Es uno de los premios que más ilusión puede hacerle a un periodista, porque está pensado por periodistas, y dado por periodistas para periodistas, y no hay nadie más que intervenga en esto", asegura Aller.

Y añade: "Además ha sido una sorpresa para mí, y me hace especial ilusión que sea un premio inspirado en Forges, que reconoce el ingenio en Internet, porque creo que es realmente el ingenio lo que va a poner al periodismo y a las historias en el centro de la conversación, en la era de los algoritmos, con tanto GPS y tanta inteligencia artificial".

Marta G. Aller y Ana Schulz, responsables del pódcast 'Pausa'.

El ingenio frente a los algoritmos

"El ingenio, que es una cualidad puramente humana, cobra más sentido que nunca en estos tiempos. Un premio, además, a mi pódcast, que apuesta por parar, reflexionar con la cercanía de una sobremesa, sin prisas y profundizando en un tema distinto cada semana. Tratamos de acercarnos a los expertos, con un lenguaje claro y que la audiencia disfrute informándose y pasando un buen rato", confirma.

Continúa: "En definitiva, un pódcast que huye de la polarización en momentos como estos y que sea premiado por la profesión, pues me hace muchísima ilusión".

En más de 50 países

El pódcast premiado cuenta con el diseño sonoro y la realización de Ana Schulz, la coordinación de Antonio Martín y la documentación de Andrés Moraleda.

Actualmente, se escucha en más de 50 países y está entre los programas de actualidad con más popularidad en España, México o Colombia.

¿Es complicado enfrentarse a un nuevo episodio cada semana?

Pues la verdad, no es difícil. Más bien, es fascinante pensar qué historias pueden ayudar a entender mejor un mundo tan incierto como el que tenemos.

Y por eso, un día me siento a charlar largo y tendido con una ingeniera y otro con un historiador o un filósofo o una nutricionista, porque el mundo está cambiando muy deprisa.

Creo que hacen falta momentos de pausa, de reflexión y de perspectiva para interpretar todo lo que nos está pasando. Y tengo el privilegio de poder hacerlo cada semana. Buscamos que cuando termine de escucharlo el oyente piense: ‘¡He aprendido algo y además me lo he pasado bien!’ Ese es el espíritu.

¿Cuéntanos qué podemos escuchar en los últimos episodios?

Esta semana, sin ir más lejos, el tema central es cómo viven los rusos en Rusia y cómo está cambiando Rusia con la invasión de Ucrania.

Es una perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados cuando pensamos en la guerra de Ucrania, pero quería transmitirla. Con Xavier Colás, que es corresponsal de El Mundo y Onda Cero, y que acaba de escribir un libro fascinante que se titula Putininstan. Gracias a este libro, y a su mirada, el episodio de esta semana puede abrir los ojos a mucha gente, porque vamos a descubrir cosas que no sabíamos. Y de eso trata.

Ahora mismo, ya se puede escuchar el episodio de los bulos que circulan por internet para adelgazar, que en realidad son falsos, con una nutricionista, Boticaria García, muy popular en redes.

¿Qué otros pódcast te gusta escuchar?

Me encanta escuchar el pódcast que hace el New York Times y también escucho mucho los pódcast de economía de la BBC. Sobre todo, internacionales, y también de tecnología.

Marta G. Aller también participa en el programa Más de Uno de Onda Cero, dirigido por Carlos Alsina, y colabora en programas de televisión como Al Rojo Vivo de La Sexta.

Prensa, radio, televisión… Me entusiasman todos los formatos, porque lo que me gusta es contar historias, utilizar las palabras y me siento muy cómoda, más que con los formatos, con los equipos. Tengo la suerte de trabajar con profesionales de los que aprendo cada día.

Madrugar para estar con Alsina cada mañana en Más de Uno es mi gran escuela de la radio. El pódcast Pausa no sería posible, sin todo lo que he aprendido viéndole hacer cada mañana en Onda Cero.

Y por supuesto, la televisión me entusiasma y escribir es mi vocación. No podría elegir. El único pero que le pongo a la radio con Alsina son los madrugones que me tengo que pegar. En eso sí que el pódcast tiene ventaja, que se puede grabar a cualquier hora, y se puede escuchar cuando quieras.

Como periodista, qué te queda por hacer.

Me gustaría seguir trabajando como lo estoy haciendo y que el día tuviera más horas, para poder hacer las cosas que hago un poquito mejor, con más calma y con más tiempo para pensar. Porque trabajar en los tres formatos a la vez, está siendo un sueño y a veces, un poco ambicioso.

Pero es que me gusta tanto lo que hago, que no sabría como no seguir haciéndolo.