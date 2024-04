Las protestas de la universidad de Columbia, desde dentro: "Somos las reporteras en el terreno"

Ni Claire ni Isha, ambas alumnas de la Universidad de Columbia, esperaban que terminara así su cuarto semestre universitario. Si bien es cierto que a lo largo del año hubo protestas y reuniones organizadas por estudiantes en apoyo de Palestina, ninguna pudo presagiar la atención y el efecto dominó que ha provocado el Encampment Solidarity for Gaza tanto en la universidad como en el resto del mundo.

Claire (20 años), estudiante de Sociología, e Isha (19 años), alumna de Psicología, son testigos directos de lo que ocurre en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Ambas son periodistas del periódico de la universidad, The Spectator.

Se suponía que esta semana iba a ser su última de clases. Les quedaba tan sólo una clase de lecturas y después los exámenes finales. Sin embargo, los acontecimientos han dado un vuelco a su vida académica. Si la prioridad era estudiar hace una semana, ahora es ejercer de periodistas para el campus y para resto del planeta. El mundo ha posado sus ojos sobre Columbia.

“Somos las reporteras sobre el terreno”, comparten. “No todos los medios de comunicación tienen acceso al campus y sólo pueden acceder entre las 2:00 y las 4:00 pm cada día. Fuera de esos horarios, el mundo se entera de lo que sucede en el campamento a través de los estudiantes”.

Y por ello, afirma Isha, sienten una “gran responsabilidad para asegurarnos de que estamos haciendo nuestro trabajo correctamente y con precisión, por lo que definitivamente es emocionante que estemos trabajando intensamente”. Ambas, además, coinciden en que han aprendido mucho sobre la marcha y que, a su vez, están comprendiendo cómo hacer las cosas bien mientras escriben e informan, ya que ningún estudiante integrante de The Spectator había vivido algo así antes.

Llevan informando de las protestas dentro de la universidad desde octubre y eso les ha dado la oportunidad de forjar relaciones de confianza con las organizaciones estudiantiles detrás de las manifestaciones: Students and Justice in Palestine, Jewish Voice for Peace y Columbia University Apartheid Divorce. Por eso, afirma Claire, pueden “ofrecer una perspectiva más profunda que la de algunos medios de comunicación que tiene acceso a la protesta de 2 a 4”.

“Definitivamente me ha enseñado lo importante y esencial que puede ser el periodismo. Estoy cubriendo las historias en el lugar, estoy haciendo live reporting, escribiendo artículos de breaking news, mientras los eventos están sucediendo. No había tenido oportunidades así antes en The Spectator para hacer estos tipos de reportajes. El [‘Encampment Solidarity for Gaza’] me ha enseñado un lado diferente del periodismo, que creo es muy importante”, añade Claire.

Asimismo, explican que cuanto más tiempo pasan dentro del campamento, es mejor para que todas sus fuentes sean lo más veraz posibles, en vez de utilizar la información de medios de comunicación en los que no pueden asegurar si la información ha sido malinterpretada o sacada de contexto. Quieren ser lo más cuidadosas posibles.

Unos días caóticos

El miércoles y el jueves han sido los días más caóticos de la semana, llenos de eventos inesperados. “El jueves no sólo la prensa estudiantil no estaba en clases, sino que las personas en general estaban siendo testigos de las detenciones. Había cientos y cientos de personas que protestaban y otros simplemente salieron a presenciar el momento histórico", explica Isha.

Durante esa jornada, más de 100 estudiantes fueron arrestados después de que la policía entrara al campus de la universidad para desalojar un campamento instalado por estudiantes propalestinos, muchos de los cuales eran judíos. “Pedían que levantaran las suspensiones […] además de pedir que se respetara el derecho a protestar pacíficamente.” aclaró Claire.

Estos sucesos han hecho que estén más ocupadas que nunca. Normalmente, los periodistas de The Spectator escriben un artículo a la semana o uno cada dos, dependiendo de cuánto quieran escribir. “Por lo general Claire y yo escribíamos una historia cada 10 días, y desde la semana pasada escribimos una o dos historias al día”, comenta Isha.