Miles de profesores salen a la calle en apoyo de los detenidos en Columbia en las protestas anti-Israel

La carta del 17 de abril que inauguró la protesta en la que los alumnos crearon su propio campamento en el patio de la prestigiosa Universidad de Columbia, al que bautizaron como Gaza Solidarity Encampment (Campamento de solidaridad por Gaza), también ha sido firmada por más de 1.400 académicos. El objetivo no ha sido otro que boicotear a la universidad y a la Bernard College hasta que se retiren las suspensiones, así como los cargos en contra de los estudiantes para que puedan regresar al campus.

“Estamos impactados por la decisión de la administración de Columbia de llamar al Grupo de Respuesta Estratégica del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD’s Strategic Response Group) al campus, donde arrestaron a más de 100 estudiantes protestando pacíficamente”, afirmó la misiva.

Comparando las acciones de la universidad con las de Israel (hacia Palestina), motivo de la protesta, el fin de la apertura de la carta recoge: “Vemos las acciones de la administración por lo que son: un intento vergonzoso para apaciguar a los donantes, fideicomisarios y miembros del Congreso, tomando medidas firmes contra los estudiantes que protestan pacíficamente la complicidad universitaria en el genocidio [palestino]”.

Asimismo, exigen que la finalización de los programas con universidades israelíes y que la administración universitaria retire la presencia de la policía en el campus. También piden la renuncia de la presidenta de la Universidad de Columbia, Minouche Shafik y la presidenta de Barnard College, Laura Rosenbury.

Los manifestantes ya han avisado que hasta que la universidad no cumpla con los requisitos, no participarán en eventos académicos o culturales ni colaborarán con la facultad de Columbia ni de Barnard College.

Campamento de solidaridad por Gaza

El lunes, el colectivo de manifestantes organizó una huelga en ‘The Steps’ (área popular de la universidad para reunirse) en solidaridad a los 108 estudiantes – incluyendo a Isra Hirsi, hija de la representante de Minnesota en la Cámara de los Representantes (e integrante del ‘Squad’) Ilhan Omar– que fueron arrestados el jueves, después de ser suspendidos por su colaboración con el ‘Gaza Solidarity Encampment’.

Según estos, protestan para preservar la vida humana en Gaza, en donde funcionarios, según los funcionarios sanitarios de la Franja, han perdido la vida más de 30.000 personas. La ONG Médicos sin Fronteras, además, señala que hay más de 75.00 heridos.

La Universidad de Princeton también presentó una carta el lunes en el periódico de la universidad, The Princetonian, apoyando la exitosa carta de los estudiantes de la universidad neoyorquina, en la que se unían al boicot y pedían que quitaran las suspensiones "injustas" para los grupos de Columbia Students for Justice in Palestine y Columbia Jewish Voice for Peace.

Las universidades deben demostrar “su compromiso de respetar las normas establecidas de la investigación sin restricción académica”, añadieron.

Antisemitismo

En las protestas previas, hubo amenazas, un discurso de odio antisemita y un apoyo abierto al grupo terrorista Hamás. Además, se ha comunicado que en los días desde que empezó el movimiento estudiantil en Columbia, afuera de las puertas de la universidad, se han reunido grupos de personas no estudiantes utilizando retórica agresiva y ofensiva, que como resultado ha creado inseguridad a varios alumnos judíos.

Incluso Mike Johnson, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, en una entrevista de radio con Hugh Hewitt (exdirector de la Oficina de Gestión de Personal de EEUU), pide la dimisión de la presidenta de la Universidad de Columbia, Minouche Shafik, por un “inepto” y “débil” liderazgo.

“Tenemos estudiantes judíos que han sido agredidos físicamente, han sido acosados, intimidados y amenazados”, afirmó Johnson cuestionando además la habilidad de Shafik para garantizar la seguridad de los alumnos judíos dentro del campus.

Hewitt contesta que muchos protestantes “no conocen los hechos, e incluso algunos niegan que el 7 de Octubre haya ocurrido”, un evento en el que se mató en un día a 1.200 israelíes, se quemaron y decapitaron a bebés, y niñas fueron violadas. “El verdadero problema que tenemos ahora es que no hay un liderazgo fuerte, evidentemente, por parte de la Casa Blanca, o incluso de algunos demócratas en el Congreso”, añadió Johnson. Asegura que Washington está cediendo ante el antisemitismo o como él lo denomina el "partido pro-Hamás".

Negociaciones

Las negociaciones entre los manifestantes y la administración universitaria llevan casi una semana. El miércoles, siete días después de que se escribiera la carta, a raíz del progreso en las discusiones entre los líderes activistas y la administración, Columbia optó por extender la fecha límite original para recoger el campamento a 48 horas adicionales.

El periódico de la universidad The Spectator publicó que se acordó quitar algunas tiendas de campaña, restringir el acceso a la zona de protesta a los estudiantes, además de cumplir con las normas de seguridad contra incendios.

“Se han tomado medidas para que el campamento”, que demuestra según los participantes, “solidaridad para Gaza, que sea un lugar que da la bienvenida a todos y prohíbe lenguaje acosador o discriminatorio".