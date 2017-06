Así serían las calzadas romanas si fueran un mapa de metro

Uno de los elementos más representativos del sistema de comunicación utilizado durante el Imperio Romano fueron sus vías o calzadas. Los romanos las utilizaron no sólo para movilizar al ejército y conquistar nuevos territorios, sino también para abrir rutas comerciales que afianzarán su poder.

Ahora, siglos después de la desaparición del Imperio romano, un joven estadounidense se ha imaginado cómo quedarían las vías romanas recogidas en un plano actual de metro. El resultado es un póster que su autor Alexandr "Sasha" Trubetskoy ha compartido en su página web y que se puede adquirir por 9 dólares (unos 8 euros).

Trubetskoy compartió el mapa -que utiliza los colores y el diseño de planos de metro icónicos como el de Londres- el pasado 3 de junio y, a través de las redes sociales, ha ido ganando popularidad. Desde la cuenta de la usuaria @molinos1282 , por ejemplo, lo han retuiteado más de 9.000 personas en apenas dos días.

Esto es genial. Las calzadas romanas como si fueran un mapa de metro. https://t.co/Kqdy4Xk9ufpic.twitter.com/Uq90p0Z2jM — molinos (@molinos1282) 6 de junio de 2017

"Había visto un montón de mapas imaginarios online antes" explica a EL ESPAÑOL a través del email el creador del mapa. "Pero la mayoría de ellos, aunque llegaban a ser virales, estaban mal diseñados. Así que pensé que podía intentar mejorarlos y, de alguna manera, la idea de Roma me atrapó".

Trubetskoy, que tiene 20 años y estudia Estadística y Economía en la Universidad de Chicago, ya había realizado otros proyectos similares pero no había obtenido, dice, tanto éxito. "Es un proyecto que he abordado en solitario, aunque me he apoyado en trabajos anteriores de Stanford ORBIS y Pelagios", recuerda. "Las traducciones al Latín también son cosa mía. Nunca lo había estudiado antes, pero mis conocimientos en otros idiomas (Inglés, Francés y Ruso), han hecho que me resultase más fácil entender el vocabulario y la gramática".

En su página web, junto al mapa, explica que para diseñarlo se ha basado en las vías del Imperio Romano que estaban activas en el año 125 d.C, pero que también se ha tomado algunas licencias creativas. "No están recogidas todas porque hubiera sido imposible", señala. "He incluido las principales y también he cambiado el nombre a otras". Trubetskoy tampoco representó en el mapa las rutas marítimas "por una cuestión práctica" y para que resultase más sencillo.

"Estoy abrumado por la respuesta que estoy recibiendo en Twitter, Facebook o através del email", explica el joven. "No es que sea un gran amante de los clásicos, pero sí que me gusta leer sobre Historia y hay algo fascinante en la habilidad de Roma para crear un Imperio tan grande y avanzado, cuyo legado aún perdura hoy en día".