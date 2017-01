La venganza de los "niñatos" de Twitter contra Arturo Pérez Reverte a golpe de montaje

Cada vez que leemos o escuchamos el nombre de Arturo Pérez Reverte nos cuesta más que nos vengan a la cabeza sus fascinantes novelas de la saga Las aventuras del capitán Alatriste, La tabla de Flandes o El club Dumas, sin que antes recordemos sus turbias y sonadas polémicas en Twitter.

Hace tiempo que el escritor y periodista español y miembro de la Real Academia Española desde el año 2003, se caracteriza por sus controvertidas declaraciones. Al menos en lo que concierne a sus redes sociales donde vierte todo tipo de comentarios, críticas y valoraciones sobre noticias de actualidad u opiniones ajenas que suelen encender el debate entre el resto de usuarios. Sin ir más lejos, recordemos la que se lió recientemente cuando se mofó de aquel periodista español que fue retenido en Berlín mientras trabajaba al que recomendó en un tuit “un psicólogo para superarlo” o cuando se enzarzó vía columnas de opinión con su compañero de academia Francisco Rico por el uso de un lenguaje no sexista que el propio Reverte utilizó al calificar a quienes lo exigen de ‘tontos del ciruelo’ y ‘tontas de la pepitilla’.

Sin embargo, no parece que estas riñas le afecten en absoluto y continúa dando rienda suelta a sus críticas digitales. Entorno en el que, pese a desenvolverse como pez en el agua, no parece estar del todo contento con quienes navegan a su vera con completa libertad: “Son importantes las redes pero no filtran. Tanta importancia tiene lo que diga un historiador serio que un niñato sin conocimiento. Si el receptor no está educado y no tiene criterio para discernir qué es importante, se pierde en esa maraña. Ese es el peligro, no permiten distinguir el oro de la basura. Y mucha gente en internet se guía no por la fuente sólida sino el tuit efectista o el titular facilón. Es gravísimo", declaraba el escritor en una entrevista concedida al suplemento de El Mundo 'Papel' el pasado fin de semana.

El reportaje, además de contener duras declaraciones del escritor que habla sin tapujos sobre el futuro que le depara a Occidente ante los “lobos” islamistas que “van a ganar”, argumenta Reverte, porque “ellos tienen cojones”, entre otros muchos temas; viene ilustrado por un posado del literato de lo más ‘casual’: apoyado sobre un muro blanco y posicionado a la derecha del mismo, gira su mirada y cabeza hacia el lado opuesto acompañando la dirección de su mirada con su brazo derecho extendido. Forzada estampa que los tuiteros tildados de “niñatos” por su protagonista no han podido dejar pasar por alto soberana oportunidad de devolvérsela a quien tantas veces ha hablado de ellos con desprecio.

El juego que ha dado esa pared vacío en las últimas horas ha dejado al libre albedrío de los usuarios de la red del pajarito la elección de las citas, acompañantes o situaciones inverosímiles –qué mejor para hacer un meme que un fácilmente convertible fondo blanco– de lo más divertidas.

Y aquí están mis ganas de trabajar hoy ! pic.twitter.com/hZLnTOXCB0 — Fer Novato (@fer_novato) 9 de enero de 2017

Y es que, un espacio en blanco a rellenar por los tuiteros ávidos de venganza (o simplemente con ganas de parodiar al solemne y "deslenguado", como dicen en la entrevista, escritor) no podía dejar más que una larga lista de montajes.

Probablemente recordando algunas de sus declaraciones públicas en las que ha ensalzado las tradiciones españolas incluida la tauromaquia, y pese a ser un declarado defensor de los derechos de los animales, la pose dio para un ‘va por ustedes’...

… posteriormente corregido por un ‘va por mi’ haciendo alusión al tono orgulloso y seguro de sí mismo que suele emplear en sus declaraciones y sentencias el académico.

— Tú sí que eres grande Pérez Reverte.— No, tú sí que eres grande Pérez Reverte.— No, el que es grande de verdad eres tú Pérez Reverte. pic.twitter.com/g9t65udQwn — nabysa (@nabysa) 8 de enero de 2017

Referencias a la más viral actualidad como el incidente del 'youtuber' ya conocido como 'caraanchoa'...

... y algún que otro montaje con imágenes de toda la vida que jamás pasan de moda.

“Para mí la gente de la guerra tiene nombres y apellidos. La nuestra me la contaron quienes la habían vivido. No necesito acudir a los libros y a las películas, tengo mi propio criterio y sé que junto a idealistas y gente noble y digna había muchísimo sinvergüenza”, comentaba Reverte en su charla con la periodista Marta Caballero a colación del tema de la Guerra civil española y la mención de la novela de Javier Cercas Soldados de Salamina. ‘¿Que no necesita ver películas? Pues le convertiremos en protagonista de alguna’, pensaron por su lado los tuiteros a quienes la postura del escritor de Territorio comanche abría una vez más un amplio abanico de opciones ‘memiles’.

Siempre lloro con esta escena de Pérez Reverte. pic.twitter.com/b9SiJSTk7L — Presidente Ralph (@ofdachurch) 8 de enero de 2017

Aprovechando todo ese espacio vacío a su vera... ¿Por qué no añadirle compañía?

Pérez Reverte: -"¿Quién nos va a salvar de los yihadistas?¿Las nenazas como tú?" pic.twitter.com/MOwxni1MjS — Sara Vegas Martín (@sara_vmartin) 8 de enero de 2017

Y, dadas las respuestas de esta entrevista que se suman a las polémicas declaraciones que hace cada vez que se mete de cabeza en el debate digital de turno, no podían faltar comparaciones entre el ilustre escritor y uno de los personajes más parodiados y críticados últimamente, en particular, tras su poco acertada actuación como narrador de la Cabalgata de Reyes del pasado viernes: Álvaro Ojeda. Considerado uno de los grandes candidatos al premio cuñado del año 2016 en los distintos rankings que se han hecho y que parece querer postularse para llevarse el primer puesto en 2017, los “niñatos” ven cierto parecido con la figura del atrevido académico.