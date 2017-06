La familia de Ignacio Echeverría confirma su muerte en el atentado de Londres

Fatal desenlace para Ignacio Echeverría, el español que llevaba desaparecido en Londres desde la noche del sábado, cuando un grupo de tres terroristas atropelló y acuchilló a decenas de personas en una concurrida zona de bares junto a London Bridge.

Tras varios días de especulación sobre su estado, su hermana ha confirmado su pérdida a través de la red social Facebook:

"Ignacio no sobrevivió al momento del atentado. Gracias a todos los que le quisisteis y cuidasteis. Sabemos que no somos los únicos tristes. Queremos ver y estar con el cuerpo de Ignacio. Parece que hasta el viernes como pronto no podemos estar con su cuerpo. Querríamos que el Gobierno Británico nos permita estar con él... Gracias al personal administrativo y político español por su ayuda en hacer esto posible".