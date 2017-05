Cambridge busca estudiantes negros

Una campaña en redes sociales quiere acabar con la típica imagen del estudiante de Cambridge: varón de raza blanca, holgada situación económica y, frecuentemente, con lazos familiares con el prestigioso centro. Para romper con este estereotipo, la Sociedad Afrocaribeña de la prestigiosa universidad quiere atraer a estudiantes de raza negra con un claro mensaje: “Tú también puedes llegar hasta aquí”.

Una foto en el campus de Cambridge con 14 chicos negros posando sonrientes. Esa es la carta de presentación de esta campaña que ya está arrasando en las redes sociales de Reino Unido. Los 14 chicos que se ven en la foto son los 14 estudiantes de piel negra que este año han sido admitidos en la prestigiosa universidad. En 2015, de los más de 3.000 candidatos admitidos en la universidad fueron sólo 15. Cambridge pretende con esta campaña atraer a más estudiantes negros y aumentar la representación de minorías étnicas entre su personal docente y estudiantil.

La foto publicada en el Facebook de la Sociedad afrocaribeña de la Universidad alcanza ya miles de “me gusta”. Junto a la imagen, un post. “Pese a su poca representación, dejemos que los jóvenes negros sepan que [llegar aquí] es algo a lo que pueden aspirar".

“El objetivo de la foto es animar a más estudiantes negros a solicitar plaza aquí porque muchas personas se desaniman por la particular imagen o estereotipo del estudiante de Cambridge que tienen en su mente, pensando que no encajan o que no serán aceptados”, ha dicho a la BBC Folajimi Babasola, estudiante de ingeniería de 20 años y uno de los protagonistas de la instantánea.

El centro señala que uno de los factores que influyen en la baja representación de minorías étnicas es el retraimiento de muchos potenciales candidatos que no se plantean solicitar plaza en Cambridge simplemente porque creen que no es lugar para ellos.

Es el caso de Dami Adebayo, también en la foto. En declaraciones a los medios, asegura que sabía que era un buen candidato pero por el estereotipo que tenía en su cabeza no estaba seguro de que “fuera el lugar adecuado para mí”.

Desde el cuerpo docente, la profesora Eilis Ferran ha dicho en la BBC que ”la universidad está comprometida a crear un ambiente donde los estudiantes y el personal puedan realizar su potencial independientemente de su origen étnico, racial o nacional”.

Una campaña que olvida a las mujeres

Sin embargo, la principal crítica a esta es la ausencia de mujeres en la fotografía. Según cifras de la misma Universidad tan sólo 23 fueron admitidas en 2015. Este periódico se ha puesto en contacto con los promotores de la campaña pero han declinado seguir atendiendo ala prensa después de un día de mucha atención mediática.

Puede que una de las razones es que la idea no es original. A finales del pasado mes de abril un grupo de estudiantes afroamericanos de la también prestigiosa Universidad americana de Yale hizo un posado similar con el el hastahg “BlackMenofYale”. Estos chicos de Cambridge han utilizado una fórmula similar con el hastagh “BlackMenofCambridgeUniversity“. Tanto para unos como para otros la representación importa y por eso han querido alzar su voz con esta campaña.

Muchos británicos de raza negra son descendientes de los territorios de ultramar de Reino Unido en el Caribe como Jamaica, Bermudas, Turcas y Caicos, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas. También hay mucha inmigración de antiguas colonias africanas como Nigeria, Kenia o Malawi.

Según datos oficiales de Scotland Yard, los británicos negros continúan siendo los primeros en ser parados y cacheados por la Policía. Además, la tasa de desempleo es mucho más alta entre este colectivo. También los negros o mestizos lo tienen más difícil para conseguir un préstamo en el banco y son muy pocos los que consiguen acceder al mercado de compra de vivienda.