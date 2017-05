La joven Scout que se enfrentó a un manifestante de extrema derecha con una sonrisa

Brno, uno de las ciudades más importantes de la República Checa, acogía el pasado 1 de mayo una manifestación del polémico grupo de extrema derecha Workers' Youth (Dělnická mládež). La protesta, que viene siendo habitual en los últimos años, se encontró con una resistencia inesperada: la de Lucie, una joven Boy Scouts, que desafió las proclamas nazis vestida con el característico uniforme de la agrupación juvenil.

Una fotografía de inusual momento en que Lucie responde a uno de los manifestantes fue publicada en Facebook por Vladimír Čičmanec y recogida después por un usuario de Reddit, colocándose entre los temas más populares del foro.

Según ha explicado en su página oficial de Facebook la Organización Mundial del Movimiento Scout (WOSM en sus siglas en inglés), Lucie formó parte de un grupo de gente "de distinta procedencia" que acudieron a "expresar su apoyo a valores como la diversidad, la paz y la tolerancia" al paso de la manifestación. "¡Creando un mundo mejor!", escribieron en el post que acompañaba a la imagen y que han compartido desde entonces miles de personas.

En Twitter y Facebook otros usuarios han compartido más fotografías del momento en que la niña se enfrentó al manifestante y en las que se aprecia la pancarta que sujetaba con uno de los lemas característicos de los Scouts escrito en letras naranjas: "Criaremos a vuestros hijos".

Días antes de la manifestación, el periódico local Romease hacía eco de varias iniciativas que animaban en Facebook a combatir la manifestación de una forma pacífica para evitar los disturbios ocurridos en ediciones anteriores.

El pasado mes de abril una fotografía similar tomada en Birmingham (Reino Unido) también se hizo muy popular en las redes sociales. Entonces fue la joven Saffiyah Khan quien se enfrentó al líder del grupo de extrema derecha English Defence League (EDL).

Who looks like they have power here, the real Brummy on the left or the EDL who migrated for the day to our city and failed to assimilate pic.twitter.com/bu96ALQsOL