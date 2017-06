De 'Naranjito' a 'speaker' en Georgetown: Rivera entra en los grandes foros mundiales

Albert Rivera cerró este martes su gira por Estados Unidos con una conferencia sobre los retos del liberalismo y la Unión Europea en la Universidad de Georgetown. El líder de Ciudadanos no ha limitado este viaje a su participación en el Club Bilderberg, sino que también se ha entrevistado con asesores de los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton en el Center for American Progress, uno de los lobbies progresistas más conocidos de la órbita Demócrata en América.

Rivera regresa de Washington satisfecho. Uno de los objetivos que se marcó después de las elecciones y del giro liberal de la Asamblea General de Coslada era la proyección internacional de Ciudadanos. El partido se expandió desde Cataluña al resto de España de una forma vertiginosa y en algunos casos desordenada. El PP trató de ridiculizar la opción naranja con un comentario de su portavoz en el Congreso Rafael Hernando que terminó volviéndose en su contra como un bumerán: “Rivera es Naranjito”.

Desde entonces, Ciudadanos trata de presentarse ante la sociedad como una opción creíble y reformista de Gobierno, pero comprometida con la estabilidad del país. El partido ha conquistado en estos meses un mayor espacio en la Alianza de Liberales y Demócratas europeos ALDE, en la que Luis Garicano es uno de sus vicepresidentes. Además, Rivera ha sentado las bases de una incipiente entente de fuerzas de centro con el movimiento político del presidente francés Emmanuel Macron.

La proyección de Bilderberg

Estados Unidos le ha abierto ahora las puertas de otro foro internacional. El objetivo estratégico que se marcó Ciudadanos con la presencia de Rivera en el Club Bilderberg era el de presentar ante los líderes más influyentes del mundo a un político joven interesado en la política internacional y comprometido especialmente en la lucha contra el terrorismo, la revolución educativa, la modernización de la economía, la defensa de la globalización y el relanzamiento del proyecto común europeo.

La agenda de Bilderberg abordó las políticas de la administración de Donald Trump, el auge del populismo, el papel de Rusia, la situación en Oriente Próximo, ciberseguridad, la globalización o el futuro de la Unión Europea. Al encuentro asistieron este año, entre otros, el rey Guillermo de Holanda y el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte; el consejero delegado de Google, Eric Schmidt; el ex secretario de Estado Henry Kissinger; la directora del FMI, Christine Lagard; o el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Tras debutar en Bilderberg, Rivera tuvo la oportunidad de conocer el lunes el funcionamiento del Center for American Progress (CAP), una de las organizaciones vinculadas al Partido Demócrata americano más beligerantes en defensa de las políticas públicas. El CAP fue fundado por John Podesta, histórico jefe de gabinete de Bill Clinton durante sus dos mandatos (1993-2001). Podesta también trabajó en la administración Obama en su recta final y dirigió la campaña de Hillary Clinton en las últimas elecciones.

El presidente de Ciudadanos mantuvo varias entrevistas con personalidades vinculadas a think tanks liberales. También se reunió con Dan Restrepo, que asesoró a Obama en asuntos relacionados con América Latina. Restrepo fue el primer cargo de un Gobierno americano en ofrecer una rueda de prensa en español en la Casa Blanca.

Liberalismo en Georgetown

Rivera terminó la gira con una conferencia en Georgetown sobre el futuro de Europa y la nueva ola liberal europea. Es la misma idea sobre la que versará su discurso de clausura del Foro Atlántico que organiza el ex presidente José María Aznar.

En su intervención, realizada íntegramente en inglés, Rivera identificó cuatro reformas esenciales para España: “Las reformas del sistema educativo y del mercado de trabajo, la erradicación de la corrupción y la imperiosa necesidad de reformas institucionales”. El líder de Ciudadanos dijo que la victoria de Macron demuestra que el cambio puede venir del centro y no necesariamente de las formaciones tradicionales de la izquierda o la derecha.

Rivera también alertó de que “la alta tasa de desempleo, los salarios estancados, el crecimiento de la desigualdad o la brecha entre la clase política y los ciudadanos están alimentando el populismo y el nacionalismo”. Rivera citó el brexit, la crisis griega o movimientos populistas como el de Podemos en España.

“Los socialistas y los conservadores ya no están preparados para luchar contra estos movimientos”, dijo. “El liberalismo significa reformas, prosperidad, justicia social y libertad. ¿Imaginan a España fuera de la Unión Europea? Yo no. La imagino liderando los cambios que la UE necesita”, añadió.