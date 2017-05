La reunión pendiente entre Rivera y Macron: lo que une a Cs con el presidente de Francia

El 19 de octubre del 2016, Emmanuel Macron se reunió con Javier Nart y Luis Garicano en Bruselas. Macron había fundado el movimiento político En Marcha seis meses antes y buscaba ideas y apoyos para su campaña. La eurodiputada francesa Sylvie Goulard, integrada en la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE) como miembro del partido de François Bayrou, había hecho previamente de intermediaria. Goulard trasladó a Ciudadanos, que también forma parte de ALDE en la Eurocámara, el interés de Macron por conocer el programa económico y la organización del partido de Albert Rivera, con el que decía sentirse identificado.

El encuentro se celebró en el despacho de Nart aprovechando la visita del político francés a Bruselas. Ciudadanos valoró la asistencia de Rivera, pero decidió enviar a Garicano porque Macron mostraba especial interés en algunas medidas económicas del programa naranja. La reunión se prolongó durante más de una hora y media. Fue un éxito.

Macron no era entonces un aspirante claro al Elíseo. Las encuestas le concedían el cuarto puesto en el mejor de los casos. Pero en Ciudadanos entendieron que había base suficiente para trabajar en una alianza estratégica de fuerzas de centro en el sur de Europa. Ni Francia ni España han tenido gobiernos de corte liberal en su historia reciente. “Nuestras ideas sobre el futuro de la Unión Europea eran parecidas y las ideas económicas estaban alineadas”, recuerdan en Ciudadanos. “Tras el brexit, sabíamos que en Francia se iba a jugar el futuro de la Unión”.

A partir de entonces, se inició una relación sólida y constante entre los dos partidos. Garicano ha colaborado activamente en la redacción del programa económico de Macron, que ha coordinado el también economista Jean Pisani-Ferry. Garicano y Pisani-Ferry son viejos conocidos y se han movido en los mismos círculos económicos desde hace tiempo.

