Susana Díaz a Iglesias: "No permitiré que haga con el PSOE lo mismo que ha hecho con IU"

El PSOE enfila el sprint final para elegir un nuevo secretario general y tras una semana donde la tensión ha sido palpable, Susana Díaz ha hecho un llamamiento a sus compañeros de partido para que impere el respeto de aquí al próximo domingo, cuando los socialistas están llamados a las urnas.

La presidenta andaluza lamentó las descalificaciones que se han lanzado de un bando a otro durante los últimos días: "Me duele que se hable mal entre compañeros. Yo he pedido que se respeten a todos y a todas al margen de las posiciones que tengan. Pero para defender aquello en lo que creo no voy a atacar a ningún compañero", afirmó Díaz en el programa laSexta Noche, después de participar en un acto bastante movido este sábado en Gijón.

Como viene haciendo durante toda la campaña, la candidata andaluza ha dicho que quiere "abrir un nuevo tiempo en el PSOE para levantar España y recuperar la confianza mayoritaria de los ciudadanos".

"Veo a Rajoy e Iglesias nerviosos"

El discurso de Susana Díaz emite aires de victoria. A pesar de que el número de avales recogidos por Pedro Sánchez sorprendió al equipo de la presidenta andaluza, ésta se ve como la próxima líder del PSOE y ya empieza a mandar dardos a los dirigentes del resto de partidos políticos.

"A medida que se acerca el día 21, veo cada vez más nerviosos a Rajoy y a Iglesias. A ninguno les hace gracia que vaya a ser la secretaria porque saben que vamos a ganar las elecciones", dijo Díaz. Señalando al número uno de Podemos, dijo que no le interesa un PSOE fuerte porque sabe que no va a permitir que haga con el PSOE lo mismo que ha hecho con Izquierda Unida".

Susana Díaz también culpó a Pablo Iglesias de que España no tenga un presidente socialista "porque quería el sorpasso, quería ganarle a PSOE. Yo voy a trabajar para levantar al PSOE, ganarle a PPy evitar el sorpasso", sentenció.

Rodearse de los mejores

Preguntada por si, en el caso de ser elegida secretaria general, su proyecto contraía con las figuras de Pedro Sánchez y Patxi López, sus dos rivales en las primarias, Díaz expuso que se sentará "con todo el mundo para ver en qué manera pueden aportar al futuro del partido socialista. Les voy a pedir ayuda para que todos juntos hagamos grande el PSOE". "No debo aspirar a ser la mejor, sino a rodearme de los mejores", dijo.

La presidenta andaluza también aprovechó para mandar algún recado a su principal competidor, Pedro Sánchez, por sus cambios en su programa referente a la configuración territorial del Estado español: "Hay que evitar los vaivenes".

"Una cosa es la realidad nacional, la fuerte identidad nacional, y otra quebrar España", explico Díaz en relación a Cataluña, donde, para ella, el PSC para alcanzar el diálogo y el pacto que se necesita".