Pedro Sánchez no descarta una moción de censura contra Rajoy si gana las primarias

Pedro Sánchez ha vuelto a comparecer en rueda de prensa ocho meses después. El exsecretario general del PSOE y candidato en las primarias que celebra su formación no ha descartado presentar una moción de censura en el futuro, ha afirmado que será "leal" con todos los líderes autonómicos y ha insistido en que Mariano Rajoy tiene que "dimitir" por la corrupción que afecta al Partido Popular.

En un acto sobre diversidad celebrado en Madrid, el exlíder del PSOE ha vuelto a responder las preguntas de los periodistas después de meses sin pasar por ello. Para empezar, ha querido dejar claro que contará con todos sus correligionarios, incluidos los líderes autonómicos afines a Susana Díaz. "Al día siguiente de las primarias, el 22 de mayo, estaré junto a todos los presidentes autonómicos; no hay que sembrar dudas con esto", ha afirmado.

Además, Sánchez ha dicho, respecto a la moción de censura de Podemos contra Rajoy, que "así, no". Eso sí, no ha querido desvelar sus planes a partir de su hipotética victoria en la competición interna. Se lo han preguntado en varias ocasiones si él impulsará una moción de censura. No ha dicho que sí, pero tampoco lo ha descartado. No ha querido aclarar cómo se comportará la nueva dirección del PSOE si él vence.

La única puerta que le queda a Rajoy es la de salida

Una y otra vez Sánchez ha afirmado que su plan es "vertebrar el cambio", pero sin explicar cómo lo hará exactamente. ¿Incluye esa vertebración una moción de censura? Por ahora, no hay respuesta a esa pregunta. Cuando le han preguntado por el último escándalo de la operación Lezo, la grabación que habla de un chantaje al propio Rajoy, el aspirante del PSOE ha dicho desconocer dicha cinta, pero ha insistido en que el jefe del Ejecutivo debe "presentar su dimisión". "La única puerta que le queda a Rajoy es la de salida".

"Reconocer el carácter plurinacional"

Respecto a Cataluña, el aspirante a volver a liderar el PSOE ha dicho que "Cataluña es una nación cuyo estado es España". "Nosotros decimos que la única soberanía es la de todos los españoles, pero se puede reconocer el carácter plurinacional de nuestro país", ha añadido.

Asimismo, Sánchez se ha mostrado muy seguro de sus opciones de victoria en las primarias. Así, cuando le han preguntado si él llamaría a Susana Díaz o Patxi López para ponerse a su disposición en caso de que ganen, ha respondido: "Es que va a ser al revés". Una respuesta que ha provocado las risas y ovaciones de los presentes.