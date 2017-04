Interior reconoce la reunión entre el secretario de Estado y el hermano de Ignacio González

Pablo González, el hermano del Ignacio González, se reunió con un secretario de Estado justo un día después de que supieran que estaban Eloy Velasco que ayer envío a los dos hermanos a prisión. El Ministerio del Interior ha admitido a este periódico que el secretario de Estado del que habla el magistrado en su auto es José Antonio Nieto, 'número dos' de Interior. el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, se reunió con un secretario de Estado justo un día después de que supieran que estaban siendo investigados . Así se recoge en el auto del juez de la Audiencia Nacionalque ayer envío a los dos hermanos a prisión. El Ministerio del Interior ha admitido a este periódico que el secretario de Estado del que habla el magistrado en su auto es, 'número dos' de Interior.

Un portavoz del Departamento que dirige José Ignacio Zoido, explica no obstante, que el encuentro apenas duró "15 minutos" y que en la cita no se habló nada relacionado con la 'Operación Lezo'. Añaden que Nieto no tenía conocimiento de las pesquisas hasta que este miércoles se llevaron a cabo las detenciones y los registro por parte de la Guardia Civil.

Sin embargo, el juez en su auto enmarca este encuentro en la preocupación de la familia González por las pesquisas. El escrito del magistrado dice textualmente sobre Pablo González: "Recientemente en una reunión con sus hermanos hablaron de una posible investigación policial a su hermano Ignacio y en esa reunión hablaron sobre quién ocupaba actualmente el cargo de secretario de Estado de Seguridad. Al día siguiente de conocer la posible existencia de una investigación a su hermano Ignacio se habría reunido (Pablo González) con un secretario de Estado", añade.

Las fuentes del Ministerio del Interior afirman que la cita se celebró el 8 de marzo y que fue a petición de Pablo González. El hermano del expresidente de Madrid y el secretario de Estado de Seguridad se conocen de los tiempos en los que el actual 'número dos' de Interior era alcalde de Córdoba. Pablo González ha sido director de estrategia y operaciones de Mercasa y también representante de Mercasa en Mercacórdoba, entidad de la que posee el 49% de sus acciones.

Interior define el encuentro como "puramente protocolario" en el que Pablo González "se limitó a felicitar al secretario de Estado por su reciente nombramiento". También, siempre según las mismas fuentes, González "manifestó su voluntad de colaborar con la Secretaria de Estado de Seguridad y concretamente explicó que estaba trabajando en un nuevo plan de construcción de centros de Mercasa cuyas medidas de seguridad quería coordinar con los técnicos de la Secretaría".