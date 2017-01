Casado descarta un nuevo partido de Aznar: "No me lo imagino fuera de su casa, que es el PP"

"No me imagino a José María Aznar fuera de su casa, que es el PP". Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, ha restado importancia a la influencia del expresidente del Gobierno, José María Aznar, después de que un macrosondeo realizado por Sociométrica para EL ESPAÑOL otorgue el 15% de los votos y 51 escaños a un nuevo partido liderado por José María Aznar.

"No creo que haya ninguna cuestión que no conozcamos porque sigue siendo miembro del PP", ha señalado, poniendo en duda la creación de una nueva formación que dispute el espacio al partido de Mariano Rajoy y sin valorar si ésta tendría espacio en el Congreso. "No digo que no nos preocupe, digo que no entendería que Aznar estuviese en otro lugar".

Los últimos movimientos de Aznar tienen cada vez una mayor interpretación en clave política. FAES -fundación que él mismo preside- rompió sus lazos con el PP el pasado mes de octubre. En diciembre, el exlíder popular abandonó la presidencia de honor del partido tras expresar en numerosas ocasiones sus discrepancias con algunas de las decisiones adoptadas desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy -especialmente sobre Cataluña-.

Entonces no faltaron las voces que decían que FAES podía convertirse en el embrión de un nuevo partido. Además, Aznar ha reaparecido este lunes en la esfera pública en un encuentro con empresarios valencianos.

"No hay ningún proyecto de partido, que se sepa", ha afirmado Pablo Casado. En su opinión, el recorrido político que José María Aznar pueda mantener estará vinculado al Partido Popular, "un partido que él mismo refundó".

"Respetamos la agenda de Aznar"

"Aznar va a seguir siendo una referencia importantísima para el PP y la historia del PP no se entiende sin su aportación", ha insistido el vicesecretario de Comunicación del partido. "Respetamos su agenda, que es muy intensa".

Casado también ha tratado de restar peso a la decisión tomada desde FAES de romper sus lazos con el PP: "Espero que la fundación siga aportando ideas a los debates", ha señalado.