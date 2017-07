Los trabajadores de TVE denuncian que La 1 "censura" un SMS de Rajoy a Bárcenas

Los trabajadores de los Servicios Informativos de Televisión Española (TVE) ponen el grito en el cielo. El Consejo de Informativos ha emitido un comunicado este miércoles para denunciar que La 1 haya sido "la única generalista que no ha ofrecido en directo las declaraciones de Mariano Rajoy" en la Audiencia Nacional. Los periodistas de la cadena pública ponen como ejemplo que en el Telediario 1 se ha omitido uno de los SMS que Rajoy envió a Luis Bárcenas: "Luis, nada es fácil pero hacemos lo que podemos".

En su comunicado, enviado a los medios y publicitado en las redes sociales, el Consejo de Informativos denuncia la decisión de los responsables de Informativos de no emitir la comparecencia de Rajoy como testigo en la Audiencia Nacional. Los profesionales de TVE tachan de "inexplicable" que no se haya emitido un asunto de "enorme relevancia informativa" como esta primera declaración de un jefe del ejecutivo por un caso de corrupción. Y destacan que La 1 es la única cadena generalista que no ha emitido un hecho de semejante importancia.

Asimismo, el Consejo de Informativos critica el tratamiento de la pieza que se ha publicado en el Telediario 1, emitido a las 15.00 horas. Para empezar, en el Informativo de La 1 no se ha incluido "una pieza de contexto" que explicase a los telespectadores los motivos por los que Rajoy ha tenido que declarar como testigo ante los magistrados.

Como ejemplo de la manipulación de TVE a favor del Gobierno, los periodistas de TVE exponen que en las piezas emitidas en el Telediario 1 se ha omitido uno de los mensajes de texto que en su día Rajoy envió a Bárcenas y después desveló El Mundo. Se trata, en concreto, del mensaje que decía así: "Luis, nada es fácil pero hacemos lo que podemos".

Asimismo, los periodistas agrupados en el Consejo de Informativos exponen que La 1 ha censurado las protestas en el exterior de la Audiencia Nacional por la declaración de Rajoy. Para colmo, los trabajadores de la cadena pública explican que durante el Informativo se ha emitido "una crónica sobre otras declaraciones judiciales de presidentes y primeros ministros españoles y extranjeros". Se trata, al decir de estos trabajadores, de "una comparación forzada con objeto de minimizar la primera comparecencia de un presidente del Gobierno español en ejercicio".

Por todo ello, los informadores de TVE critican la utilización "progubernamental y partidista" de la cadena pública y piden el cese de los responsables de Informativos.