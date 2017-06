Los ciudadanos quieren listas abiertas y campañas electorales de solo una semana

Los españoles desean con fervor que haya cambios de calado en la ley electoral. Según el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, la mayoría de ciudadanos apuesta por implantar las listas abiertas o desbloqueadas, acortar las campañas electorales a una semana, modificar la proporcionalidad entre votos y escaños y cambiar las circunscripciones por las que se elige a los representantes.

La ley electoral española es manifiestamente mejorable para el común de los ciudadanos. Los datos de esta encuesta no dejan lugar para las dudas. Los 800 encuestados se han posicionado respecto a cinco posibles reformas: las listas abiertas o desbloqueadas, la mayor proporcionalidad entre votos y escaños, el cambio de circunscripción, la reducción de las campañas a una semana y la elección en primarias de los integrantes de las candidaturas.

El 80% de los ciudadanos apuesta por implantar legalmente listas abiertas o desbloqueadas -es decir, que se vote a cada persona y no a una lista sin opción de eliminar nombre alguno- y solo el 12% quiere mantenerlas cerradas. El 74% de los españoles considera que los diputados elegidos deberían ser proporcionales a los votos obtenidos para no penalizar a las formaciones más pequeñas, frente a solo un 18,5% que opta por no modificar este punto de la ley electoral.

Hasta el 77,3% de los encuestados defiende un cambio legal para que las campañas electorales, que ahora duran dos semanas, se reduzcan a solo siete días. Siempre según los datos de este sondeo, seis de cada diez españoles (65%) abogan por que los partidos políticos elijan por primarias a todos los candidatos que vayan en sus listas electorales.

Y, por último, el 58% prefiere que se modifique la ley electoral en el sentido de cambiar la circunscripción provincial que funciona ahora por la circunscripción nacional o autonómica; este punto es el que genera menos consenso, puesto que hasta un 27% de los encuestados no quiere que se produzca este cambio.

Por partidos y por tramos de edad

Si se desglosan las respuestas de los encuestados teniendo en cuenta a qué partidos votan, queda claro que los votantes de Unidos Podemos son los más partidarios de acometer cambios en la ley electoral en tres de las cinco posibles reformas por las que se pregunta. Aunque en todos los casos la mayoría aboga por las modificaciones legales, como ya se ha dicho, aparecen algunos datos llamativos.

Así, por ejemplo los votantes del PP son, con un 61%, los que menos apuestan por un sistema de elección de listas por primarias. Quienes votan a Unidos Podemos tienen especial interés por poner en marcha las listas abiertas o desbloqueadas (94,4%) y por aumentar la proporcionalidad entre votos y escaños (94,5%).

Por tramos de edad, las diferencias no son demasiado significativas, si bien las personas con 66 años o más son las más proclives a que se reforme la ley electoral en cuatro de las categorías por las que ha preguntado SocioMétrica en este sondeo. Quienes tienen entre 31 y 65 años ocupan el segundo lugar en la mayor parte de las cuestiones. Y los jóvenes de entre 18 y 30 años son los más refractarios a los diversos cambios en la ley electoral.

FICHA TÉCNICA