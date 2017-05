Edu, el hijo del exalcalde, y Luis, un ‘profesional’: los dos ciclistas a los que mató una conductora ebria en Oliva (Valencia)

8:30 horas. Kilómetro 206 de la N-332 en el término municipal de Oliva (Valencia). Eduardo, Luis Alberto, Andrés, Scott, Jaime y José Antonio rodaban tranquilos por una carretera sin curvas y bien asfaltada. Habían salido de Jávea (Alicante) poco antes. Iban en bicicleta y disfrutaban del domingo. Hasta que un coche, el de una conductora ebria, los atropelló. Ella, de 28 años, según confirmaron después fuentes de la investigación, había estado de fiesta, dio positivo por alcohol (0’80 miligramos) y drogas. Fue arrestada posteriormente por un presunto delito de homicidio imprudente y pasó a disposición judicial. Pero antes se llevó varias vidas por delante.

De entre los seis amigos que salieron a rodar por la mañana, dos fallecieron tras el accidente (Eduardo Monfort y Luis Alberto Contreras), tres resultaron heridos (Andrés Contreras -hijo de Luis-, Scott Gordon y José Antonio Albi) y uno de ellos, Jaime Scortell, presidente del Club de Triatlon Trillebeig, sobrevivió. “Todo ha sido muy rápido. Habíamos salido como hacemos muchos domingos e íbamos tranquilos por una gran recta. De repente, un coche que iba a considerable velocidad nos ha arrollado. Casi no hemos tenido tiempo de reaccionar. Yo me he salvado porque he podido tirarme al arcén. A mí el coche me ha pasado muy cerca, ha sido por centímetros. Sólo tengo unos rasguños. Aún estoy en shock”, reconocía este último en declaraciones a Información tras el accidente.

Fueron seis los que llegaron a ese kilómetro 206, pero podrían haber sido algunos más. Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, muchos de los integrantes del club habían competido el día antes en una carrera. Y, por lo tanto, fruto del cansancio, no acudieron junto a sus seis compañeros. De hecho, uno de ellos se habría dado la vuelta antes de que ocurriera el fatal accidente. Uno más de los muchos que se suceden en España cada año: en total, según un informe de la DGT de 2016, 33 ciclistas perdieron la vida en la carretera durante ese periodo.

EDUARDO Y LUIS, DOS VECINOS MUY QUERIDOS

La conductora se llevó por delante a los cinco, pero solo fallecieron dos. Eduardo Monfort era el más conocido de entre todos ellos. Hijo del exalcalde y deportista, era adicto a meterse en jaleos (siempre de los buenos). Hacía triatlón, formaba parte de la comisión de fiestas, participaba en la organización de la cabalgata de los Reyes Magos y echaba una mano en la Cruz Roja. Tenía 28 años, nadaba, iba en bici o corría. Es decir, era un joven como otro cualquiera. Siempre se prestaba para cualquier cosa y cuando tenía tiempo, volvía a su casa y abrazaba a su dálmata, con el que compartía buena parte de su tiempo.

El otro fallecido, Luis Alberto Contreras, de 53 años, había salido a rodar con los otros miembros del grupo y con su hijo, Andrés Contreras, que se encuentra grave cuando se terminó este artículo. Él también era muy querido y muy conocido. Trabajaba en un cibercafé, según confirman a este periódico, era un ‘profesional’ del deporte, amable y muy sano.

Ante sus muertes, elen un pleno extraordinario, ha declarado tres días de luto oficial y guardó un minuto de silencio en la tarde del domingo. A su vez, dio ánimos a las familias de los heridos, trasladados a diferentes centros médicos de la zona. El más grave, Andrés Contreras, fue ingresado este domingo en elAsimismo,también están siendo atendidos.

Tras el incidente, el club dio el pésame a través de sus redes sociales a los dos fallecidos, Eduardo Contreras, miembro del grupo de Triatlón Llebeig, y a Alberto, del club ciclista. “Rabia, impotencia y consternación absoluta”, reza el comunicado. “Entre todos y todas hacemos y haremos fuerza para que se recuperen (los heridos) y estén pronto con todos nosotros de nuevo. Que todo el peso de la justicia caiga sobre la conductora que ha provocado el accidente y la tragedia. ¡Força Xàbia y Amunt Llebeig!”, concluye la nota. Que descansen en paz.