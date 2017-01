César Strawberry: “La sentencia del Tribunal Supremo pone en peligro la democracia”

A César Strawberry, como a Sísifo, es incapaz de escapar a su condena. Cuando la Audiencia Nacional absolvió al cantante de Def con Dos del delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas del terrorismo, el Tribunal Supremo contradice al anterior organismo y sentencia en su contra: un año de cárcel por los comentarios que publicó en Twitter, entre noviembre de 2013 y enero de 2014. El TS estima el recurso de la fiscalía y anula la absolución porque considera que los mensajes de humillación y burla “alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales y, lo que es más importante, obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano”.

¿Qué piensa de esta nueva sentencia?

Me escandaliza bastante que una sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional, que es un tribunal muy duro, se le pueda dar la vuelta al antojo de los intereses políticos de la fiscalía sin volver a someterme en un juicio. Vulnera la legislación europea y me deja indefenso. Es sorprendente y extraño.

¿Por qué le parece extraño?

Creo que el calado que tiene la política en nuestro sistema judicial con sentencias como esta queda al descubierto. Resulta lamentable que no respete las pautas marcadas por Europa en la forma de proceder en este tipo de casos, sin un juicio para defenderme de la acusación del fiscal.

Dejé claro, en plena vista oral de este procedimiento, que no me sentía ofendido. Lo vuelvo a hacer hoy. Mi solidaridad con @CesarStrawberry — Edu Madina (@EduMadina) 19 de enero de 2017

¿Qué espera de Europa?

Aventuro que el Tribunal de Estrasburgo nos llamará la atención otra vez más por utilizar este tipo de procedimientos que recuerda a esa frase del ex ministro del interior [Jorge Fernández Díaz]: “Esto la fiscalía te lo afina”. Mi caso ha sido un esto te lo afina la fiscalía. El juez José de la Mata lo archivó en la Audiencia Nacional; Joachim Bosch Jueces para la democracia dice que no es afines al terrorismo; salgo absuelto en la Audiencia Nacional; y en el Tribunal Supremo da un giro contraviniendo las normativas de la Unión Europea, sin juicio.

¿Qué consecuencias tiene esta sentencia?

Crea una sensación muy peligrosa, la sensación de que los puntos de vista políticos tienen un punto determinante en la justicia. Y que con sentencias arbitrarias como ésta, la separación de poderes queda muy cuestionada. Hay un voto particular de uno de los magistrados que está en desacuerdo.

¿Quiere decir que es una sentencia política?

Sí, es una sentencia política que hace de la justicia un elemento con el que dictar pautas ejemplarizantes para la ciudadanía. Si el más alto tribunal de España sigue estos criterios, todo el mundo puede ser condenado. Si todo el peso probatorio es obviado y se pasa por alto imponiendo tesis políticas, estamos en un momento muy preocupante. Le puede tocar a cualquiera y todos podemos ser condenados por lo que pensemos. Con esta visión de la libertad de expresión tan acotada lo que queda claro es que Tip y Coll estarían en Soto del Real.

¿Recurrirá la sentencia?

Yo mantengo mi inocencia. Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional y veremos si recurrimos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Estamos anclados en el derecho del tardofranquismo, porque tratan de criminalizar comentarios satíricos sobre Carrero Blanco. Carrero Blanco no goza de estatus de víctima de terrorismo, era un jefe de gobierno que firmaba sentencias de muerte. Ahora no se puede cambiar la Historia: la amnistía de 1977 es un punto de partida que no admite ser revisado.

¿Si es una sentencia política, qué cree que persigue?

Esta sentencia es ejemplarizante: se quiere lanzar un aviso a la sociedad. Vivimos en un momento en el que la libertad de expresión no existe. Sólo depende de quién seas y qué amigos tienes en política y cuál es tu situación personal. Federico Jiménez Losantos dice que sacará una lupara [arma de fuego italiana] para disparar contra políticos y no pasa nada, pero mis chistes son enaltecimiento de terrorismo. Esto se entiende como algo normal, pero pone en peligro la democracia.

¿Está en peligro la democracia?

La democracia se pone en peligro desde el momento en el que se priva a los ciudadanos de derechos fundamentales como la libertad de expresión. Resoluciones como ésta animan a la autocensura de la ciudadanía. La autocensura es el principio del totalitarismo, decía el director del Charlie Ebdo. Yo viví los últimos años del franquismo y todo lo que está pasando me recuerda a aquellos años. Se reavivan los fuegos de la inquisición.