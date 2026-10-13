Una comedia repleta de acción, humor y amistad diseñada para el entretenimiento de toda la familia.

'Superthings: La película': los populares personajes dan el salto al cine el 23 de octubre

El próximo 23 de octubre de 2026 llega a los cines Superthings: La película, el esperado salto a la gran pantalla de los coleccionables más famosos tras conquistar a millones de niños con sus juguetes y la serie de televisión.

La película nos adentra en una trepidante y divertida aventura de animación repleta de acción, humor y amistad, donde la diversión y el entretenimiento familiar van de la mano.

En el corazón del relato se encuentran los populares personajes que cobran vida en el cine en una historia llena de giros y momentos inolvidables para grandes y pequeños.

superthings Zona Ñ.

Bajo la dirección de Víctor Monigote, la cinta cuenta además con las voces de Ana Morgade y Brays Efe, asegurando risas y un espectáculo dinámico en la pantalla grande.

Desde el Club Zona Ñ queremos invitarte a disfrutar de la película antes que nadie en sus exclusivos preestrenos:

Barcelona: sorteamos 3 entradas cuádruples para la cita en los Cines Filmax Gran Vía el próximo sábado 17 de octubre de 2026 a las 11:30 h.

Madrid: sorteamos 5 entradas cuádruples para la cita en Kinépolis Ciudad de la Imagen el próximo domingo 18 de octubre de 2026 a las 12:00 h.

Una propuesta imprescindible que conquistará a los amantes de la animación, las aventuras y los momentos para disfrutar en familia.