La comedia musical 'Pegados' vuelve al Gran Teatro Pavón

Esta divertida e hilarante historia sobre el amor y los encuentros fortuitos se estrena el próximo 28 de octubre bajo la dirección de Gabriel Olivares.

El panorama teatral de Madrid se prepara para dar la bienvenida a uno de los regresos más esperados de la temporada. 'Pegados', uno de los musicales españoles de creación original con mayor éxito y recorrido a nivel internacional, vuelve a la capital con una producción completamente renovada que promete conquistar de nuevo a la crítica y al público.

La cita tendrá lugar a partir del próximo 28 de octubre de 2026 en el emblemático Gran Teatro Pavón, situado en pleno corazón del barrio de La Latina. En esta ocasión, la puesta en escena corre a cargo del prestigioso director Gabriel Olivares, quien asume el reto de dar una nueva vida a esta disparatada pero entrañable historia.

Una noche de pasión con un desenlace inesperado

La premisa de Pegados es tan sencilla como descabellada y cómica: dos jóvenes desconocidos pasan una noche de pasión tras conocerse en una discoteca. Sin embargo, el destino les depara una sorpresa monumental cuando despiertan a la mañana siguiente y descubren que, debido a un peculiar suceso físico, han quedado literalmente pegados en la cama.

A partir de esta incómoda e insólita situación médica y humana, el musical se convierte en una inteligente comedia de enredo que aborda con humor y sin tapujos el deseo, las inseguridades, el amor y la complejidad de las relaciones modernas. Todo ello aderezado con un repertorio de canciones originales interpretadas en riguroso directo que marcan el ritmo de esta accidentada convivencia.

Un éxito avalado por la crítica internacional

Desde que se estrenara originalmente en el año 2010, la obra no ha parado de cosechar éxitos. A lo largo de su trayectoria, Pegados ha traspasado fronteras viajando por nueve países y consolidándose como un referente del teatro musical de nuestro país.

Su calidad artística viene respaldada por algunos de los galardones más prestigiosos de las artes escénicas en España, sumando un total de cinco premios:

Tres Premis Butaca

Dos Premios Max

No te pierdas el estreno de este otoño y se el primero en disfrutar de esta divertidísima comedia musical en su regreso a Madrid.

Fecha de estreno: 28 de octubre de 2026

Lugar: Gran Teatro Pavón (Calle de Embajadores, 9, 28012 Madrid)