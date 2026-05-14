Pioneras, la historia que dio origen al fútbol femenino en España

Una inspiradora historia ambientada en la España de los 70, donde un grupo de jóvenes desafía las normas para abrir camino en el fútbol

El próximo 5 de junio de 2026 llega a los cines Pioneras, una inspiradora historia ambientada en la España de principios de los años 70, cuando el franquismo aún marcaba con fuerza la vida social y cultural del país. La película rescata un capítulo olvidado y fundamental: el nacimiento del fútbol femenino en España, impulsado por un grupo de jóvenes que se negaron a aceptar los límites impuestos.

En el corazón del relato se encuentra un equipo de chicas apasionadas por el fútbol que, pese al desprecio y la falta de reconocimiento, deciden luchar por su lugar en el deporte. Junto a ellas, un promotor deportivo visionario ve más allá de los prejuicios de la época y apuesta por su talento. Lo que comienza como un desafío casi imposible se convierte en una historia de resistencia, compañerismo y determinación que sentará las bases de todo lo que vendrá después.

Imagen del rodaje de Pioneras

El reparto está encabezado por Daniel Ibáñez, junto a Aixa Villagrán, Sofía de Iznájar y Bruna Lucadamo, quienes dan vida a estas jóvenes pioneras con una mezcla de fuerza, vulnerabilidad y autenticidad que atraviesa toda la película. Sus interpretaciones construyen un relato emocionante que pone en valor no solo el deporte, sino también la lucha por la igualdad en un contexto adverso.

Desde Zona Ñ queremos invitarte a descubrir Pioneras antes de su estreno en salas. Sorteamos 15 entradas dobles para el preestreno en Madrid el jueves 28 de mayo y 5 entradas dobles más para disfrutarla en Barcelona ese mismo día.

Una propuesta que conquistará tanto a los amantes del deporte como a quienes disfrutan de relatos inspiradores basados en hechos que cambiaron nuestra historia reciente.