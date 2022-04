Wayne Griffiths (Seat y Cupra): "Quien piense con ambición y coraje, tendrá oportunidades y ganará"

Wayne Griffiths, CEO de Seat y Cupra, durante su intervención en Wake Up, Spain! Luca Piergiovanni.

"Quien piense en la ambición y el coraje, tendrá oportunidades y ganará". Este ha sido uno de los principales mensajes que ha señalado Wayne Griffiths (CEO de Seat y Cupra) durante la II edición de ‘Wake Up, Spain! 2022’. Una intervención en este foro de Griffiths en la que se ha mostrado optimista con el futuro de España y del automóvil en nuestro país, si bien también ha dejado claro que tenemos que dejar de lado los conflictos y "despertar".

"Estamos viviendo una situación en la que probablemente no volveremos a donde estábamos antes. Por ello no se puede seguir defendiendo el 'statu quo'; quien lo siga haciendo perderá. Por ello los países y las empresas tenemos que tener hacer ambición y coraje para generar oportunidades. Solo quien piense así ganará", ha reconocido Griffiths.

"Nos toca ahora a nosotros, a nuestra generación arreglar la situación que estamos viviendo. Es el momento de despertar. Por ello hay que cambiar la actitud y ver las oportunidades; no solo quedarnos en los riesgos. Y los resultados de nuestro trabajo los veremos en los próximos 10 o 15 años", ha dicho.

Wayne Griffiths, CEO de Seat y Cupra Sara Fernández

"Actualmente estamos viviendo muchos conflictos políticos, regionales… sin embargo, tenemos que tener más responsabilidad. Nos toca a nosotros no ser tan egoístas y no mirar a intereses a tan corto plazo. Por ello debemos acelerar y no mirar tanto a 2030, a un futuro tan lejano; hay que hablar de 2023 y 2024. Los conflictos hay que dejarlos de lado porque generan mucha frustración", ha dicho.

"Ayer, por ejemplo, en Martorell se paró la fábrica por una huelga innecesaria. Estamos en una crisis de los microchips y está la guerra en Ucrania; así que no entiendo que se haga una huelga ahora. Hay que ser responsables porque estamos en una situación muy delicada. Hay que arrancar y no parar", ha dicho.

Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL, junto con Wayne Griffiths, CEO de Seat y Cupra. Luca Piergiovanni.

No se puede vivir solo del turismo

También Griffiths ha llamado la atención señalando que España no solo puede vivir del turismo. "Este país no puede seguir viviendo del turismo, sobre todo cuando ocurren pandemias como la del covid. Por ello, hay que apoyar a la industria: el automóvil tienen una gran historia en España", ha señalado.

Además, también Griffiths ha señalado el potencial de España en las energías renovables: "España tiene una potencia enorme en renovables. Por ello hay que apostar por este futuro e invertir en renovables porque vamos a necesitar renovables en el futuro. Para mover todos nuestros coches eléctricos", ha dicho.

"Si lo hacemos bien, y aceleramos… el futuro del automóvil es muy positivo para España ya que será sostenible. España será siendo el mercado y parte de la solución de la sostenibilidad manteniendo el derecho de la movilidad individual. Hay mucha discusión en este sentido, pero las personas siguen teniendo el derecho a la movilidad, a tener un coche y utilizar un coche. Eso sí, serán coches sostenibles, eléctricos y fabricados en España", ha comentado.

"Los coches no son el problema, son parte de la solución. Serán los coches de cero emisiones, coches sostenibles", ha comentado.

Wayne Griffiths, CEO of Seat y Cupra, junto a Miguel Elizondo, jefe de Observatorio de la Movilidad de Invertia. Luca Piergiovanni.

El paro juvenil no es aceptable

También en este sentido respecto a las formas en las que está cambiando el trabajo Griffiths ha señalado que "hay que ofrecer otros tipos de trabajo. Habrá que buscar gente que sepa de baterías, del litio. Pero el mundo del automóvil siempre ha sido muy atractivo y con la digitalización todavía lo será más para la gente joven. No es aceptable que este país tenga un 30% de desempleo juvenil. Hay que buscarles trabajo aquí, no se pueden ir fuera a trabajar. Hay que verlo con más optimismo y no solo ver las dificultades. Hay que salir adelante, hay que salir a ganar", ha comentado.

Wayne Griffiths durante su intervención en el foro de EL ESPAÑOL e INVERTIA. Luca Piergiovanni.

PERTE del automóvil

En relación con el PERTE del automóvil, Griffiths ha dicho que "es una gran noticia. Una gran oportunidad para nuestra industria con dos millones de empleos, el 10% del PIB, y en el que España es el segundo productor de Europa. El anuncio del PERTE es muy importante, junto con la gran noticia del Grupo de VW y Seat van a invertir 7.000 millones, una inversión histórica en el país de España y en la industria del automóvil".

"Seat puso a España sobre ruedas hace 70 años y ahora lo hará sobre ruedas eléctricas. Es una gran noticia para España y para Europa. Porque si Seat no hubiera conseguido el coche pequeño habría ido a otros países como el este de Europa", ha señalado.

"Nuestro plan Future Fast Forward (FFF) es un ejemplo de la filosofía, de hacer bien lo que nuestro trabajo, porque hay que tener generosidad de compartir", ha dicho. "Por ello nosotros trabajamos con empresas muy grandes, de ahí que seamos capaces de fabricar coches y también baterías. Pero también hay que poner infraestructura de recarga y por ello otras empresas tienen que esforzarse también.

Cambios en al automóvil

A modo de anécdota, Griffiths también ha remarcado los cambios que está llevando a cabo el automóvil. "He cumplido 56 años y en los últimos años ha cambiado más el automóvil que en los primeros 30 años donde apenas pasó nada. Antes solo había coches de gasolina, diésel, con cambio manual y automático. Y ahora todo ha cambiado. No obstante, siempre hay oportunidades", ha dicho.

"Cuando llegué a Seat nadie hablaba de coche eléctrico. No estaba en la agenda. Y ahora tenemos los planes para electrificar las fábricas y tener coches eléctricos en la gama. Una vez más saldremos a ganar", ha remarcado.

