Openbank comenzará a operar en México antes de finales de 2024

Openbank continúa avanzado en su proceso de internacionalización tras iniciar sus operaciones en Argentina a principios de este año 2022. De hecho, la entidad del grupo Santander ya ha puesto fecha a su desembarco en México: antes de finales de 2024.

Así lo ha anunciado Patricia Benito, directora general de Openbank durante la II edición de 'Wake Up, Spain!', el evento organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I, en el que también ha adelantado que el banco lanzará en España su plataforma de pago fraccionado Zinia en el cuarto trimestre de 2022.

Benito ha explicado que entre los motivos que han llevado a Openbank a apostar por el mercado mexicano se encuentra en el "enorme" potencial de la digitalización del país, donde la penetración de los teléfonos móviles es del 96% de la población. A ello se suma que el grupo ya está presente en el país con la marca Santander.

Patricia Benito, directora general de Openbank

En este sentido, ha detallado que la estrategia que seguirán en su entrada en el mercado mexicano es la misma que han aplicado en otros países. Abrirán una lista de espera para potenciales clientes y empezarán ofreciendo cuentas y tarjetas, para luego ir a ampliando la oferta y las funcionalidades.

Respecto a otro mercado en el que la entidad tiene interés en entrar, Estados Unidos, la directora general de Openbank ha señalado que siguen adelante con el proyecto y en estos momentos están trabajando en el desarrollo de su plan estratégico para el país.

Sobre su desembarco en Argentina, ha afirmado que la acogida ha sido "muy buena" y se ha mostrado convencida de que el banco va a ser "en breve" un actor relevante del sector en el país. De hecho, ha apuntado que su intención es seguir con su hoja de ruta de lanzamiento de nuevos productos y poder ofrecer servicios de inversión y financiación.

Por otro lado, Benito también ha aprovechado su participación en 'Wake Up, Spain!' tiene previsto lanzar a lo largo del cuarto trimestre de 2022 en España su plataforma Zinia, un servicio que ofrece a sus clientes la posibilidad de fraccionar los pagos en comercios (lo que se conoce hoy en día como buy now pay later).

La directora general de Openbank ha explicado que Zinia es un servicio que presta a través de su división Digital Consumer Bank (la suma de Openbank y Santander Consumer Finance) y con el que la entidad ha entrado en el mundo del fintech. Ya está operativo en Alemania y pronto llegará a Países Bajos y España, como ha anunciado.

En este sentido, ha destacado que la unión de ambas empresas del grupo Santander permite incorporar a la actividad de Openbank el "saber hacer" de Santander Consume Finance en el mercado de préstamos al consumo, ya que tiene presencia en nueve países y 18 millones de clientes.

Asimismo, ha subrayado que en Alemania, el primer país en el que se lanzó Zinia, ha funcionado "muy bien". De hecho, ha remarcado que ya cuenta con más de diez millones de usuarios y 36.000 comercios minoristas adheridos.

