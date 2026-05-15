La Eurocámara exige "total claridad" sobre el uso de Sánchez de fondos NextGen para pagar pensiones

El Parlamento Europeo, en su calidad de corresponsable del presupuesto de la UE, pide explicaciones por el uso por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de más de 10.000 millones de euros de fondos Next Generation para pagar las pensiones.

A la Eurocámara no le han convencido en absoluto ni las explicaciones del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ni las ofrecidas por la Comisión de Ursula von der Leyen: las dos partes sostienen que no se ha producido ninguna irregularidad ni utilización fraudulenta de las ayudas comunitarias.

El presidente de la comisión de Control Presupuestario, el democristiano alemán Andreas Schwab, y el eurodiputado verde Daniel Freund, ponente del informe de aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 2024, han escrito una carta conjunta al Ejecutivo comunitario en la que le exigen que justifique si las operaciones realizadas por Sánchez "fueron legales y compatibles con el reglamento del fondo de recuperación".

"Querríamos solicitar una aclaración urgente respecto a las conclusiones del Tribunal de Cuentas de España sobre operaciones presupuestarias vinculadas a aproximadamente 2.380 millones de euros de fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR) en España, así como sobre otras supuestas operaciones presupuestarias por importe de 8.500 millones de euros", señala la misiva, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

"Según el Tribunal de Cuentas español, créditos del plan de recuperación se utilizaron para financiar gastos relacionados con pensiones y complementos de pensiones mínimas. El Tribunal de Cuentas también señaló que la base jurídica de estas operaciones debería haber estado mejor justificada".

"A la luz de estas conclusiones, pedimos a la Comisión que informe al Parlamento sobre si las operaciones presupuestarias identificadas por el Tribunal de Cuentas fueron legales y compatibles con el reglamento del fondo de recuperación y con las directrices aplicables, incluidas las normas sobre elegibilidad, trazabilidad y buena gestión financiera, y si cualquier justificación aportada cumplía los criterios legales de integridad, temporalidad y necesidad", reclaman Schwab y Freund.

"Agradeceríamos recibir la valoración de la Comisión en los próximos días", concluye la misiva.

El presidente de la comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara, Andreas Schwab Parlamento Europeo

"Los fondos europeos de recuperación fueron creados para financiar reformas e inversiones, no para cubrir gasto nacional ordinario", ha destacado en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia el presidente de la comisión de Control Presupuestario.

"Los requisitos legales son claros: cualquier excepción debe acreditar que la medida forma parte del objetivo de recuperación, que tiene carácter temporal y que es necesaria para cumplir los objetivos del plan de recuperación. Estos fondos son, por ley, fondos europeos y dinero de los contribuyentes europeos, no una cuenta de reserva para maniobras presupuestarias nacionales. Por ello, el Parlamento, y en particular la comisión de Control Presupuestario, exigirá total claridad", asegura Schwab.

A su juicio, las declaraciones de la Comisión avalando el uso de los fondos NextGen para pagar pensiones resultan "sorprendentes". En una rueda de prensa este miércoles, el vicepresidente ejecutivo responsable de Cohesión y Reformas, el italiano Raffaele Fitto, avaló de facto la actuación del Gobierno de Sánchez.

"La Comisión es consciente del asunto y está revisando el informe del Tribunal de Cuentas español sobre el uso de los fondos Next Generation EU", relató el comisario nombrado por el Gobierno de Giorgia Meloni.

"Aunque el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no son elegibles para los fondos del MRR, podría ser posible que los Estados miembros utilizaran temporalmente parte de la liquidez procedente de los desembolsos del MRR para cubrir otros gastos presupuestarios".

"Estos casos de operaciones de gestión presupuestaria por parte de los Estados miembros son temporales y no tienen impacto en la protección de los fondos de la UE. La Comisión verifica claramente los sistemas nacionales de control y puede intervenir en casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses", zanjó Fitto.

El vicepresidente de la Comisión responsable de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto Comisión Europea

El informe del Tribunal de Cuentas ha generado una enorme polémica en Alemania y en Países Bajos, que lo esgrimen como argumento para justificar su oposición a los eurobonos y a una nueva edición de los fondos Next Generation, que caducan este año.

En respuesta a las preguntas de EL ESPAÑOL-Invertia, tanto el Gobierno alemán como el holandés rechazan valorar la actuación del Gobierno de Sánchez y subrayan que corresponde a la Comisión Von der Leyen controlar que los fondos Next Gen se hayan usado correctamente.

"No nos corresponde pronunciarnos sobre esta cuestión. Corresponde a España garantizar que los fondos europeos de recuperación se gasten correctamente una vez alcanzados los hitos y objetivos. Corresponde a la Comisión Europea velar por que así sea", ha dicho a este periódico un portavoz del ministerio de Finanzas holandés.

El eurodiputado democristiano holandés, Dirk Gotink, ha presentado también una interpelación parlamentaria al Ejecutivo comunitario en busca de explicaciones.

"¿Se han utilizado discretamente 10.000 millones de euros de fondos de la UE, destinados a la recuperación tras el impacto de la pandemia, para pagar las pensiones en España? Eso confirmaría nuestros peores temores sobre estos fondos. El Tribunal de Cuentas español ha dado ahora la voz de alarma. ¡Y nosotros también! Aquí hay que llegar hasta el fondo del asunto", ha escrito Gotink en su cuenta de Twitter.

Spaniens Sozialisten veruntreuen zehn Milliarden Euro aus dem EU-Corona-Fonds. Deutsche Steuergelder finanzieren sozialistische Misswirtschaft in Europa. Der Irrsinn der EU-Gemeinschaftsschulden muss aufhören – eine AfD-Regierung wird dafür sorgen!https://t.co/RHq0OcvneL — Alice Weidel (@Alice_Weidel) May 11, 2026

"Los socialistas españoles malversan 10.000 millones de euros del fondo europeo contra la covid. El dinero de los contribuyentes alemanes financia la mala gestión socialista en Europa. La locura de la deuda común de la UE debe terminar: ¡un Gobierno de AfD se encargará de ello!", asegura la líder del partido ultra Alternativa por Alemania, Alice Weidel.

La Asociación Europea de Contribuyentes, con base en Alemania, lo ha calificado como un "escándalo de primer orden". "Exigimos una investigación, plena transparencia, devolución de los fondos y consecuencias penales", ha declarado al diario Bild su presidente, Michael Jäger.

"Los medios alemanes están informando de que 10.000 millones de euros del fondo de recuperación destinados a España terminaron en el sistema de pensiones del país. Así es como se acaba con la buena idea de los eurobonos. La desconfianza no solo existe: está justificada", escribe Wolfgang Münchau, el director del think tank Eurointelligence.