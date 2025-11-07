La ruptura de Junts con el PSOE bloquea la llegada de más de 21.000 millones en fondos Next Gen que requieren nuevas leyes

Junts ha decidido romper todos los puentes con el Gobierno de Pedro Sánchez. Los de Carles Puigdemont han confirmado que vetarán e incluso propondrán enmiendas a la totalidad de todas las iniciativas legislativas que presente el Ejecutivo de coalición en el Congreso.

¿Significa esto el final de la legislatura? La pone muy cuesta arriba, sin duda. Entre otras cosas porque, sin el apoyo de los independentistas catalanes, el PSOE y Sumar carecen del margen de maniobra necesario para varias reformas legislativas de las que dependen más de 21.000 millones de euros en fondos Next Generation.

Se trata de compromisos que el Gobierno acordó con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y que sin el apoyo de Junts, salvo sorpresa política en el Congreso de los Diputados, no se podrán sacar adelante.

De hecho, la próxima semana llega el primer envite para que Junts cumpla con su ruptura con los de Pedro Sánchez. El Pleno del Congreso tiene que dar visto bueno definitivo a la Ley de Movilidad Sostenible, de cuyo contenido depende un buen pico de ayudas Next Generation.

Pese a que España ha cobrado ya el grueso de estos fondos comunitarios, todavía están pendientes unos 21.130 millones de euros (según análisis de LLYC), que Bruselas abonaría en un sexto, un séptimo, un octavo y un noveno pago.

A esta cantidad hay que sumar los 1.000 millones que están pendientes del quinto pago y que el Gobierno no ha podido cobrar al no haber podido elevar la tributación del diésel y rebajado la temporalidad del empleo público a los límites marcados.

Para recibir la mayoría de estos fondos (hay también otras condiciones que no son legislativas y que el Gobierno podría cumplir), nuestro país tiene que haber aprobado una serie de leyes que, dado el bloqueo de Junts y salvo milagro político, no tienen visos de salir adelante.

Jordi Turull y Míriam Nogueras, de Junts. En el centro, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Carlos Luján/ Europa Press.

Se trata de legislaciones como la citada ley de Movilidad Sostenible. Sin embargo, para poder acceder al sexto pago de fondos europeos (el más inmediato y dotado de 5.342 millones), también tiene que estar aprobada la Ley de Industria y Autonomía Estratégica. Una norma a la que Junts ya ha confirmado que planteará una enmienda a la totalidad.

En una situación similar están la Ley de Medidas para la Equidad, la Universalidad y la Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). Otras normas que aparecen en futuros pagos también han sido explícitamente vetadas por Junts, como la Ley de Diversidad Familiar o la revisión de la Ley de Pesca.

El plazo límite para completar las reformas que la UE exige a cambio de las ayudas expira en agosto de 2026. El último pago deberá desembolsarse obligatoriamente a finales del año que viene. Ahora mismo una prórroga de los plazos sería imposible: exigiría un acuerdo unánime de los 27 estados miembros comunitarios.

SEXTO PAGO: 5.342 MILLONES DE EUROS Legislación necesaria: Ley de Industria

Ley de Medidas para la Equidad, la Universalidad y la Cohesión del SNS

Ley sobre el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud

Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y los Productos Sanitarios

Legislación para reorganizar y simplificar el sistema de prestaciones económicas no contributivas

Legislación para reforzar los derechos de autor y los derechos conexos

Ley del Cine

Ley de Ordenación de determinadas profesiones del deporte

SÉPTIMO PAGO: 8.147 MILLONES DE EUROS Legislación necesaria: Ley de Movilidad Sostenible

Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés

Ley de Servicios de Atención al Cliente

Ley por la que se crea la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero

Ley de Diversidad Familiar

OCTAVO PAGO: 5.307 MILLONES DE EUROS Legislación necesaria: Modificaciones de la Ley de Defensa de la Competencia

NOVENO PAGO: 8.334 MILLONES DE EUROS Legislación necesaria: Revisión de la Ley de Pesca

Ley de Modernización de los sistemas de Control, Inspección y Sanción en el Ámbito de la Pesca.

Cabe recordar que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tiene previsto presentar este mismo noviembre la última revisión posible del Plan de Recuperación, en la que deberá concretar ya si renuncia a parte de los créditos pendientes.

España ha recibido hasta ahora del Plan de Recuperación un total de cinco pagos de subvenciones que suman 55.000 millones de euros y un pago de créditos por valor de 16.300 millones. Tiene pendientes por recibir más de 24.000 millones en subvenciones y 67.000 millones en créditos.