Griffiths (Seat): "Quien piense con ambición y coraje, tendrá oportunidades y ganará"

"Quien piense en la ambición y el coraje, tendrá oportunidades y ganará". Este fue el contundente mensaje que encabezó la participación de Wayne Griffiths, CEO de Seat y Cupra, en la II edición de ‘Wake Up, Spain! 2022’. Una intervención en la que el mandatario se mostró tan optimista con el futuro de España como cauteloso ante la situación que vive la industria del automóvil en el presente.

"Estamos viviendo una situación en la que probablemente no volveremos a donde estábamos antes. Por ello, no se puede seguir defendiendo el 'statu quo'; quien lo siga haciendo, perderá. Por eso, los países y las empresas tenemos que tener ambición y coraje para generar oportunidades. Solo quien piense así, ganará", ha reconocido Griffiths.

El CEO de Seat y Cupra incidió en la importancia de que los que hoy toman las decisiones asuman los riesgos para garantizar el futuro de las siguientes generaciones. "Nos toca ahora a nosotros, a nuestra generación, arreglar la situación que estamos viviendo. Es el momento de despertar. Por ello hay que cambiar la actitud y ver las oportunidades; no solo quedarnos en los riesgos. Y los resultados de nuestro trabajo los veremos en los próximos 10 o 15 años".

Wayne Griffiths, CEO de Seat y Cupra Sara Fernández

"Actualmente estamos viviendo muchos conflictos políticos, regionales… Sin embargo, tenemos que tener más responsabilidad. Nos toca a nosotros no ser tan egoístas y no mirar a intereses a tan corto plazo. Por ello debemos acelerar y no mirar tanto a 2030, a un futuro tan lejano; hay que hablar de 2023 y 2024. Los conflictos hay que dejarlos de lado porque generan mucha frustración", explicó.

Nuevas oportunidades para los jóvenes

Griffiths hizo hincapié en las oportunidades que se abren para los jóvenes con la llegada de las nuevas especializaciones en la industria del automóvil. "Hay que ofrecer otros tipos de trabajo. Habrá que buscar gente que sepa de baterías, del litio. Pero el mundo del automóvil siempre ha sido muy atractivo y con la digitalización todavía lo será más para la gente joven".

En este sentido, el mandatario recalcó la necesidad sobre tomar medidas para dar la vuelta a la situación laboral que viven los jóvenes en España. "No es aceptable que este país tenga un 30% de desempleo juvenil. Hay que buscarles trabajo aquí, no se pueden ir fuera a trabajar. Hay que verlo con más optimismo y no solo ver las dificultades. Hay que salir adelante, hay que salir a ganar", afirmó.

En relación con el PERTE del automóvil, Griffiths lo calificó como "una gran noticia. Una gran oportunidad para nuestra industria con dos millones de empleos, el 10% del PIB, y en el que España es el segundo productor de Europa. El anuncio del PERTE es muy importante, junto con la gran noticia de que VW y Seat van a invertir 7.000 millones, una inversión histórica en España y en la industria del automóvil".

"Nuestro plan Future Fast Forward es un ejemplo de la filosofía, de hacer bien nuestro trabajo, porque hay que tener generosidad de compartir. Por ello, nosotros trabajamos con empresas muy grandes, de ahí que seamos capaces de fabricar coches y también baterías. Pero también hay que poner infraestructura de recarga y, por ello, otras empresas tienen que esforzarse también", concluyó.

