Iñaqui Carnicero: "La pandemia ha puesto a prueba la resiliencia de nuestras ciudades"

"¿Cómo será la ciudad del futuro?, es difícil saberlo, pero sí que tenemos claro que debe ser sostenible en su triple dimensión: económica, social y medioambiental; si no, no será". El director general de Agenda Urbana y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, tiene clara la prioridad de su departamento y así lo dejó patente durante su intervención en Wake Up!, Spain.

En el comienzo de la tercera jornada del macroevento organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I dedicada a la cohesión social y territorial, Carnicero expuso las prioridades del Gobierno de España en material de urbanización y vivienda.

Una cartera que esta semana está siendo protagonista tras conocerse que recibirá 6.800 millones de euros del Plan de Recuperación y Resiliencia presentado este martes por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Día 3 / 3. Conversación Iñaqui Carnicero, director general de Agenda Urbana y Arquitectura

Carnicero ha indicado que la agenda urbana de España es una de las pioneras de Europa y, en este contexto, se encuentra en un momento ilusionante ya que "por fin hemos pasado a la acción".

Respecto de la labor del Ejecutivo ha indicado que vienen haciendo "una labor de acompañamiento con algunas ciudades que se lo han tomado en serio y les ayudamos a implantar sus planes de acción para hacer sus diagnósticos y definir a mediano y largo plazo su agenda de futuro"

"La pandemia ha puesto a prueba la resiliencia de las ciudades, pero nos hemos sobrepuesto y hemos salido bien parados". Por ello, ahora es momento de actuar en función de ejes como la movilidad sostenible, la economía circular y el uso del suelo, teniendo una visión global que permita definir una estrategia de futuro.

En relación a los proyectos ha indicado que ya han firmado 16 protocolos de colaboración, que trabajan con otras 40 ciudades y que esperan que con fondos europeos lleguen a los 100 municipios "que sirvan de experiencia para todas las ciudades españolas".

¿Qué tipo de ciudades? En primer lugar, ha destacado que todas las ciudades se han sumado de manera voluntaria y que la idea es recoger la diversidad, apostar por diversos tamaños y posiciones dentro del territorio español, "que permitan abordar las diferentes temáticas que queremos tocar".

Respeto de la rehabilitación de viviendas ha indicado que 3.000 de los 6.800 millones destinados a la renovación de las ciudades irán a este apartado. Existen 25 millones de viviendas en España y el 60% de estas construcciones se realizaron en un periodo previo a la actual normativa, por lo que hay "un derroche energético tremendo".

"El gasto energético de los edificios supone el 30% del gasto energético del país y el actual ritmo de rehabilitación nos lleva a 30.000 viviendas al año. Por eso estamos especialmente ilusionados por el Plan de Transformación", que les permitirá multiplicar esta cifra, ha indicado.

Iñaqui Carnicero, Director general de Agenda Urbana y Arquitectura, conversa con Miguel Elizondo. E. Palazuelo / J. Umbría / P. Moreno

Ha indicado además que la inversión no solo se dedicará a adecuación energética. "No debemos olvidar que tenemos casi cinco millones de edificios en España con viviendas sin ascensor. Si acometeremos esas rehabilitaciones debemos sumar cambios en accesibilidad".

¿Objetivos? "Queremos que llegar el año 2050 sabiendo que los edificios ya no utilizan combustibles fósiles y que se produzca una mejora del 30% en el comportamiento energético de los edificios".

En relación al futuro ha indicado que por primera vez en la historia la sociedad no es capaz de imaginar que pasara en los próximos 25 años, pero se ha mostrado confiado en que las ciudades pongan en el centro a las personas y a la sostenibilidad. Un futuro conectado, más limpio, pero siempre al servicio de sus habitantes.