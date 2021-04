Reynés (Naturgy) pone en valor que inversores extranjeros se interesen por compañías españolas

Aunque no puede pronunciarse sobre la opa lanzada por el fondo IFM sobre Naturgy, Francisco Reynés, presidente de la compañía, ha ponderado el atractivo de que tiene que siga habiendo inversores extranjeros que se interesen por compañías españolas.

Además, “se tiene que valorar de forma ponderada las condiciones razonables que se pueden exigir a la compañía de compromiso con el país”, ha señalado el directivo durante su intervención en el simposio 'Wake up, Spain!', organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I (Disruptores e Innovadores).

Dia 2 / 10. Francisco Reynés, presidente de Naturgy

Además, ha recordado que debido al decreto de junio de 2020, “el sector energético se puede considerar sometido a esta ley de manera especial y esta opa está sujeta a la aprobación operación del Gobierno”.

“Solo digo que estamos el management en el deber de pasividad y no podemos hacer nada que le quite a los accionistas opciones a decidir”, ha añadido. No obstante, ha reconocido que “una opa se debe entender como demostración de interés, que tiene un valor que no se refleja en el precio de la acción”.

En cuanto a la Ley de Cambio Climático ha afirmado que “es prematuro valorar porque tiene que pasar muchos trámites” como los reglamentos. “Esperamos poder participar los actores para hacer una ley ambiciosa compatible con compromisos y donde empresas y patronales puedan incorporar aquellos aspectos que nos harán la vida posible”, ha demandado.