Bruselas reitera que está lista para aplicar el acuerdo con Mercosur cuando el primer país sudamericano lo ratifique

Un policía camina entre varios tractores mientras un grupo de agricultores participa en una movilización en Sevilla contra el acuerdo con Mercosur el pasado martes. Efe

La Comisión Europea reiteró este viernes que está preparada para aplicar el acuerdo comercial con Mercosur de forma provisional en cuanto el primer país del bloque sudamericano lo ratifique, tras la aprobación del acuerdo en la Cámara de Diputados de Argentina.

"Lo que la presidenta (de la Comisión, Ursula) Von der Leyen dijo muy claramente es que estaremos preparados cuando un país de Mercosur esté preparado. Ese no es el caso todavía. Solo hay que esperar un poco más", dijo el portavoz europeo de Comercio, Olof Gill, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

La Cámara de Diputados en Buenos Aires aprobó este jueves el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea (UE) con 203 votos a favor, 42 en contra y cuatro abstenciones, convirtiéndolo en el primero en dar un paso de aprobación legislativa entre los miembros del grupo regional.

"Solo se ha completado la primera fase de ratificación en Argentina. Entiendo que aún debe pasar por el Senado y, por lo tanto, no vamos a especular sobre lo que puede o no suceder en un tercer país," añadió Gill.

El objetivo del Gobierno argentino es que el acuerdo haya pasado todos los escollos legislativos antes del 1 de marzo, cuando se abre formalmente el Congreso para el periodo 2026.

El portavoz del Ejecutivo comunitario recordó que los Estados miembros "dieron a la Comisión Europea la posibilidad de aplicar el acuerdo con Mercosur de forma provisional" pero que "no se ha tomado ninguna decisión al respecto".

Gill aseguró que siguen las conversaciones con los Estados miembros y con los diputados del Parlamento Europeo, que el pasado mes de enero votaron para remitir el acuerdo comercial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), e "incluso en la reunión informal de la UE celebrada ayer" en la que participaron los líderes de los Veintisiete.

El Parlamento Europeo no puede ratificar el acuerdo comercial UE-Mercosur firmado en Paraguay hasta que se pronuncie el TJUE, pero legalmente, la Comisión Europea no tiene la obligación de esperar a la Eurocámara y podría empezar a aplicarlo de forma provisional, pero hacerlo supone un riesgo político que todavía no ha aclarado completamente si va a tomar.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha instado al Ejecutivo comunitario a aplicar el acuerdo una vez lo haya ratificado alguno de los socios del Mercosur, porque los Veintisiete ya dieron el visto bueno al pacto.