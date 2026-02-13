Bruselas estudia llevar a la Organización Mundial del Comercio los aranceles de China a los productos lácteos

La Comisión Europea estudiará cómo responder al anuncio por parte de China de imponer aranceles definitivos de entre el 7,4 % y el 11,7 % a las importaciones de determinados productos lácteos procedentes de la UE, incluida la posibilidad de emprender acciones ante la Organización Mundial de Comercio, dijo este viernes el portavoz comunitario Olof Gill.

"Lo que vamos a hacer ahora es analizar las implicaciones de esas medidas. Nuestro compromiso es defender los intereses legítimos de nuestro sector lácteo en la UE, conforme a las normas internacionales. Vamos a analizar las opciones que tenemos, incluida la posibilidad de actuar ante la Organización Mundial de Comercio", dijo el portavoz en la rueda de prensa diaria de la Comisión.

Bruselas ha "tomado nota" de ese anuncio y considera esas medidas "injustificadas", añadió el portavoz.

Aunque los aranceles son "sustancialmente inferiores", la UE mantiene la opinión de que las investigaciones por parte de China no debían haberse llevado a cabo ya que, según la Comisión, no había "pruebas suficientes" para justificar la apertura de los procedimientos.

Tensión comercial

El Ministerio de Comercio de China anunció este jueves la imposición de aranceles definitivos de entre el 7,4 % y el 11,7 % a determinados productos lácteos procedentes de la Unión Europea, tras concluir que reciben subvenciones y causaron un "daño sustancial" a la industria nacional.

Las tasas, que entrarán en vigor este viernes 13 de febrero y se aplicarán durante cinco años, sustituyen a los gravámenes provisionales de entre el 21,9 % y el 42,7 % anunciados en diciembre de 2025, cuando Pekín publicó su determinación preliminar.

Las medidas afectarán a una serie de productos que incluyen quesos frescos y procesados, entre ellos los azules, cuajadas, así como leche y nata sin concentrar con un contenido graso superior al 10 %.

El anuncio se produce en un contexto de tensión comercial entre China y la Unión Europea.

La investigación sobre lácteos fue interpretada en Europa como una respuesta a los aranceles antisubvenciones impuestos por la UE a los vehículos eléctricos chinos en 2024.

Francia, Italia, Países Bajos, Dinamarca y España figuran entre los principales exportadores europeos de lácteos al mercado chino. En el caso español, las ventas a China alcanzaron unos 82 millones de euros en 2024, según datos oficiales.