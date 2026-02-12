El Parlamento Europeo pide más fondos para combatir la pobreza y erradicarla, como máximo, en el año 2035

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves un informe en el que pide a la Comisión Europea que reconozca la pobreza como una violación de la dignidad humana en su futura estrategia contra la pobreza y que trabaje para erradicarla, como máximo, en 2035.

En el informe --aprobado con 385 votos a favor, 141 en contra y 53 abstenciones-- el pleno también demanda fondos para combatir la pobreza en el presupuesto a largo plazo de la UE y una mayor coordinación entre la UE y los Estados miembros, según ha informado el Parlamento Europeo en un comunicado.

En concreto, ante el creciente número de niños y niñas en riesgo de pobreza, el Parlamento pide un mayor apoyo a los países de la UE para implementar la Garantía Infantil Europea y asegurar el acceso a cuidados, sanidad y educación gratuitos, así como a una alimentación saludable.

A su vez, los eurodiputados reclaman una dotación de, como mínimo, 20.000 millones de euros para la Garantía Infantil Europea. Los Estados miembros, según el texto, deberían destinar al menos un 5% del Fondo Social Europeo+ para proyectos específicos contra la pobreza infantil, y el 10% en los países con niveles de pobreza infantil y exclusión social por encima de la media europea.

Asimismo, demandan políticas de protección de los derechos laborales y sueldos dignos, así como la igualdad salarial, e invertir más recursos en políticas de acceso universal a la vivienda, alimentos, agua, higiene, energía y transporte.

También reclama un plan de acción para acabar con el sinhogarismo en toda la UE en 2030, con medidas específicas para los niños y las familias, personas que han perdido su empleo y mujeres; y pide medidas para impulsar la participación política de las personas en situación de pobreza.

El eurodiputado João Oliveira, del Partido Comunista Português, y ponente del Parlamento Europeo para la primera estrategia de la Unión Europea (UE) contra la pobreza ha defendido que "la estrategia de lucha contra la pobreza debe ser ambiciosa".

"Ha de abordar las causas estructurales de la pobreza, promover una distribución más justa de la riqueza, mejorar las condiciones de trabajo, garantizar una inversión sólida en los servicios públicos y asegurar el acceso a una vivienda digna para todos. La participación activa de las personas que sufren pobreza en el diseño de las políticas, así como un presupuesto adecuado, son esenciales para lograrlo", ha subrayado.

Según recuerda el Parlamento Europeo citando datos de la Comisión Europea, 93,3 millones de personas en la UE se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2024, 20 millones de ellos menores (un cuarto de la población infantil en toda la UE). En 2021, el Parlamento pidió una estrategia europea contra la pobreza con objetivos ambiciosos para reducir la pobreza y la pobreza extrema en 2030.

En el marco del Pilar Europeo de Derechos Sociales de 2021, la UE se comprometió a reducir el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en 15 millones de personas para 2030, incluyendo 5 millones de niños. Como parte de este compromiso, la Comisión Europea está elaborando la primera estrategia europea contra la pobreza que se presentará previsiblemente el 2026.