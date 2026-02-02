La presidenta del Parlamento Europeo viaja a Madrid este martes para celebrar 40 años de la entrada de España en la UE

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, viajará a Madrid este martes para asistir a un acto en el Senado con motivo del 40 aniversario de la entrada de España en la UE y para participar en un encuentro con jóvenes para hablar sobre el futuro del bloque.

Según ha informado la Eurocámara, Metsola asistirá a las 11 de la mañana a un evento, moderado por el periodista y corresponsal de Telecinco en Bruselas Lluís Tovar, que reunirá a más de 300 jóvenes en CaixaForum para debatir con ellos y responder a sus preguntas sobre el presente y el futuro de la Unión Europea, los retos comunes y los temas que más preocupan a la juventud en un momento clave para el proyecto europeo.

Además, la política maltesa participará en una ceremonia con motivo del aniversario de la entrada de España en la entonces Comunidad Europea el 1 de enero de 1986 que tendrá lugar en el antiguo Salón de Sesiones del Senado, donde está previsto que pronuncie un discurso y se reúna a continuación con su presidente, Pedro Rollán.

Finalmente, el presidente del Senado acompañará a Metsola a visitar la exposición que hay en el Senado con motivo del 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea.

Asimismo, Metsola aprovechará su desplazamiento a Madrid para reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha precisado el Parlamento Europeo.

El pasado 21 de enero, Felipe VI abrió la celebración de esta efeméride con un discurso solemne ante el pleno del Parlamento Europeo.

Precisamente junto a Metsola, el monarca destacó la necesidad de preservar los logros del proyecto comunitario ya que la situación que atraviesa Europa exige el compromiso de todos: "No podemos dar Europa por descontada", recalcó Felipe VI, que recordó que los europeos solemos ser muy críticos con el desempeño de las instituciones comunitarias.

Integración y modernización

El 1 de enero de 1986, España y Portugal se incorporaron a las entonces Comunidades Europeas tras un proceso largo de negociación después de caer sus respectivas dictaduras a mediados de los años 70.

La adhesión fue la culminación de un proceso de transición democrática y de apertura económica con el que ambos países buscaban anclarse de forma irreversible en la Europa comunitaria. Y así se reflejará en la intensa actividad que las instituciones comunitarias prevén para rememorarlo.

La entrada en la Comunidad Económica Europea (CEE) supuso para España el cierre definitivo del ciclo de aislamiento internacional heredado del franquismo. También abrió la puerta a la plena participación en el mercado interior, a la libre circulación y al acceso a los grandes fondos de cohesión que transformarían el país en las décadas siguientes.

En estos 40 años, España ha pasado de ser un receptor neto de ayudas a convertirse en uno de los cuatro grandes de la Unión, junto a Alemania, Francia e Italia.

La economía española se ha modernizado, ha multiplicado su apertura exterior y ha convergido en renta per cápita y estándares sociales con las democracias más avanzadas de Europa.

Los fondos estructurales europeos y de cohesión han financiado buena parte de las infraestructuras que hoy vertebran el territorio, desde autovías y trenes de alta velocidad hasta depuradoras y redes eléctricas.