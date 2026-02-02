El PP pide a Bruselas que determine si la regularización de inmigrantes de Sánchez vulnera la política migratoria

El Partido Popular ha solicitado a la Comisión Europea que analice si la regularización masiva de inmigrantes en situación irregular, anunciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se ajusta a los compromisos asumidos por España en materia de política migratoria y al marco del espacio Schengen.

La delegación popular en el Parlamento Europeo ha registrado una pregunta escrita en la que reclama al Ejecutivo comunitario que precise si una medida de este alcance puede aplicarse de forma general o, por el contrario, debe abordarse caso a caso, conforme a las recomendaciones europeas y a la legislación vigente.

El texto subraya que esta regularización extraordinaria, que podría beneficiar a unas 500.000 personas según estimaciones iniciales, "tiene un amplio alcance" y podría "impactar directamente en el conjunto del espacio Schengen". En este sentido, el PP insta a la Comisión a verificar si el Gobierno español ha informado formalmente sobre los detalles de la medida, su base jurídica, el calendario de aplicación o el número estimado de beneficiarios, "de acuerdo con las obligaciones derivadas de la cooperación leal y de la gobernanza Schengen".

Revisión del sistema caso a caso

Los populares también preguntan si la Comisión Europea considera que este tipo de regularizaciones deben aplicarse de manera individual y no de forma generalizada, como recogen las Conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2008, y si una decisión como la del Gobierno español es compatible con dichos principios y con el acervo Schengen.

En línea con la Comunicación de 2004 del propio Ejecutivo comunitario, el PP recuerda que Bruselas ha advertido en anteriores ocasiones de que las regularizaciones amplias pueden actuar como un "factor de atracción" para la inmigración irregular y no deben utilizarse como mecanismo estructural de gestión migratoria.

Política "ordenada y coordinada"

La eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha defendido la necesidad de mantener una política migratoria "ordenada, legal y coordinada a nivel europeo", basada en la cooperación y el respeto a las normas comunes. A su juicio, las decisiones unilaterales "tienen consecuencias que trascienden el ámbito nacional y afectan al conjunto de la Unión Europea", por lo que ha reclamado "garantizar la coherencia con el marco común de migración y asilo".

La preocupación por la política migratoria española ha crecido en varios Estados miembros, según reconocen fuentes parlamentarias en Bruselas. En este contexto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto trasladar este asunto al encuentro de líderes europeos que se celebrará los días 30 y 31 de enero en Zagreb (Croacia), con el objetivo de exponer el alcance de la regularización y sus posibles repercusiones en el conjunto de la UE.