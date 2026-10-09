Dénia convierte el porrón, la cerveza y la gastronomía de La Marina en protagonistas de cuatro días de fiesta frente al Mediterráneo. El Porró Fest se celebra del 9 al 12 de octubre en Els Magazinos con tapas, paellas, almuerzos y mucha cerveza Turia.

Hay lugares donde el Oktoberfest se celebra entre jarras gigantes de cerveza y música bávara. Y hay otros donde la fiesta pasa por un porrón, una paella y un buen esmorzar. En Dénia, a orillas del Mediterráneo, han decidido quedarse con la segunda opción. Del 9 al 12 de octubre, coincidiendo con el 9 d’Octubre, Els Magazinos celebra la segunda edición del Porró Fest, una particular versión mediterránea de la gran fiesta cervecera que reivindica las tradiciones y los productos de proximidad de la Comunidad Valenciana.

La fórmula tiene poco de germánica y mucho de valenciana: cerveza Turia servida en porrón, una ruta de tapas por los más de 20 locales que integran este mercado gastronómico y cultural, paellas populares, almuerzos y propuestas que recorren desde los sabores de La Marina hasta cocinas internacionales. Todo, con el Mediterráneo como telón de fondo.

El patio central que ocupa Els Magazinos siempre preparado para el festejo. Els Magazinos

Cuatro días para comer y brindar

Durante las cuatro jornadas, la Calle de los Sabores se convierte en el epicentro gastronómico del festival. Por 16 euros se podrá disfrutar de una cerveza Turia acompañada de un plato para compartir, con propuestas elaboradas a partir de productos de proximidad de La Marina y la Comunidad Valenciana.

La oferta es tan heterogénea como el propio mercado. Habrá tortilla de morcilla y ajetes en A la Fresca, calamar a la plancha con picaeta en Freiduría Rincón del Mar, boquerones fritos, tacos de gambas, choripán, mini pizza Margarita, hummus, empanadas, niguiris de carabinero, chicken tikka masala o una coca de hummus griego con torrezno de Soria y encurtidos de La Marina. Una ruta gastronómica que convierte el tradicional picoteo en uno de los argumentos centrales de la fiesta.

El almuerzo no se entiende si no es paella mediante. Els Magazinos

El 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana, A la Fresca cocinará en la Plaza Dénia es Vida una paella de temporada como homenaje al legado familiar de la cocina de La Marina Alta. Después llegará el tardeo “Vinils i Paella”, con sesión de DJ en la terraza La Rosa y vinilos como banda sonora.

El sábado 10 será el turno de una de las instituciones gastronómicas valencianas: el esmorzar. A la Fresca propone un “Almuerzo Baix La Mar” con porrón de cerveza Turia, ensalada tradicional con salmuera y olivas, altramuces y cacahuetes, además de un bocadillo de carbonara con guanciale de La Marina, rúcula y queso de la Quesería San Antonio de Callosa d’en Sarrià. El menú se completa con cremaet o café y coca María.

Y para cerrar el festival, el lunes 12, Alex Ferrer, propietario y jefe de cocina de Qmcomo y +QCoqueta, preparará una paella de figatells y sobrasada con cebolla caramelizada.

Del Oktoberfest al “beure a galet”

El nombre de la fiesta no es casual. El porró forma parte de una tradición compartida por Cataluña, la Comunidad Valenciana y Aragón y está ligado históricamente a la costumbre de beber de manera colectiva. Su diseño permitía compartir una bebida sin necesidad de que los labios entraran en contacto con el recipiente.

En Valencia, beber directamente del porrón es todo un ritual: el conocido beure a galet o gallet, una forma de beber que convierte el gesto cotidiano de tomar una cerveza o un vino en un acto social. Precisamente ahí está la particularidad del Porró Fest: más que importar una fiesta alemana, Els Magazinos toma su espíritu —cerveza, comida y celebración colectiva— y lo pasa por el filtro de las costumbres locales.

El resultado es un Oktoberfest con acento mediterráneo. Menos Baviera y más La Marina; menos jarra y más porrón. Una celebración en la que comer, beber y compartir sirven también para reivindicar un territorio y sus formas de entender la mesa.

La ilustradora Iris Serrano firma además el cartel de esta segunda edición, que durante cuatro días convertirá Els Magazinos en punto de encuentro para celebrar la gastronomía valenciana alrededor de una tradición tan sencilla como reconocible: pasar el porrón, echar la cabeza hacia atrás y beber a galet.