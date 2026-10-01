En Marrakech, hay noches en las que la ciudad se llena de estrellas y este otoño, algunas de ellas estarán en los platos. Durante tres días, los jardines de La Mamounia se convertirán en un escenario gastronómico al aire libre para recibir a Emmanuel Renaut y Olivier Nasti, dos chefs franceses con estrella Michelin.

Entre bogavantes, caviar, salmonetes, caza y aves, ambos trasladarán hasta Marruecos sus respectivos universos culinarios en tres cenas efímeras que tendrán lugar del 6 al 8 de octubre.

La primera noche, el 6 de octubre, correrá a cargo de Emmanuel Renaut, chef de Flocons de Sel, en Megève, distinguido con tres estrellas Michelin. Su propuesta llevará hasta Marrakech una cocina marcada por el producto marino, donde el bogavante y el caviar abrirán el menú, antes de dar paso al salmonete y la carrillera de ternera.

Los frondosos jardines de La Mamounia son uno de los encantados de este icono de la hotelería. La Mamounia

El 7 de octubre llegará el momento de la cocina a cuatro manos. Renaut compartirá mesa y fogones con Olivier Nasti, chef de Chambard, en Kaysersberg, también distinguido con estrellas Michelin.

Dos cocinas de territorios muy diferentes se encontrarán en un menú construido alrededor de sus productos fetiche. El mar será el territorio de Renaut, con bogavante y quenelle de salmonete, mientras Nasti llevará a Marrakech su relación con la caza y las aves de corral.

La tercera velada, el 8 de octubre, estará dedicada al universo de Nasti y, especialmente, a sus raíces alsacianas. El menú comenzará con un chucrut tierno acompañado de anguila ahumada y pétalos de corzo joven, antes de continuar con una creación que combina lubina de pesca artesanal y dorada y otra centrada en aves de corral de máxima calidad.

Tres noches para el recuerdo con acento francés desde Marrakech. La Mamounia

El célebre pastelero francés, Pierre Hermé, estará presente las tres noches, responsable de los postres, con creaciones que recorren algunos de sus territorios habituales: chocolate y pistacho, manzana caramelizada y un milhojas Mogador en el que maracuyá y piña encuentran un punto de equilibrio entre acidez, dulzura y exotismo.

La experiencia se completa con maridajes diseñados específicamente para cada menú. Los sumilleres de La Mamounia y los chefs han seleccionado vinos con denominación de origen que se servirán por copas para acompañar los entrantes y platos principales. El precio de cada velada será de 255 euros por persona, una propuesta que sitúa estas cenas en el territorio de la alta gastronomía y la experiencia de lujo.

Pero el escenario es casi tan importante como lo que llegará al plato. Los jardines de La Mamounia, uno de los hoteles históricos de Marrakech, acogerán estas cenas al aire libre, dentro de un establecimiento que lleva más de un siglo formando parte del imaginario de la ciudad. Su última gran transformación, proyectada por Sanjit Manku y Patrick Jouin en 2020 y 2023, buscó actualizar sus espacios sin romper con la identidad histórica del hotel.

El imponente candelabro del centenario de La Mamounia preside el salón principal. La Mamounia

Ese diálogo entre tradición y contemporaneidad está también presente en sus interiores, desde las galerías y salones hasta la gran Lámpara del Centenario, inspirada en la joyería tradicional bereber. Un contexto que explica buena parte del atractivo de estas tres noches: no se trata únicamente de trasladar a Marrakech la cocina de dos chefs franceses con estrella Michelin, sino de hacer que esa cocina dialogue durante unas horas con uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

Reconocido internacionalmente por su hotelería de lujo, La Mamounia forma parte de The Leading Hotels of the World y ocupa el sexto puesto en The World's 50 Best Hotels. Durante tres noches de octubre, sin embargo, serán los platos —más que las habitaciones o los salones— los que concentren todas las miradas.