Lo que comenzó en 2021 como un pequeño pop-up con 20 stands para profesionales se ha convertido, apenas cuatro ediciones después, en la mayor feria europea dedicada a los destilados mexicanos.

El próximo 26 de septiembre, Piña Agavera regresa al MEEU Chamartín de Madrid con 52 stands y más de 500 marcas de tequila, mezcal y raicilla, además de productores, embajadores y profesionales procedentes de Alemania, Francia, Italia, Rumanía y Portugal.

Pero recorrer Piña Agavera no consiste únicamente en ir de stand en stand probando copas. La feria propone acercarse al universo del agave desde distintos ángulos: producto, territorio, cultura, historia, gastronomía y coctelería. Estas son algunas de las citas que conviene tener en el radar.

Entender el agave

Desde blanco a extra añejo, el tequila tiene origen en México. E.E

Entre las actividades más interesantes están los Tours Agaveros, recorridos guiados que permiten conocer diferentes destilados y visitar tres stands seleccionados. Hay recorridos específicos de tequila y mezcal, además de un tour agavero más amplio.

Es una buena forma de poner algo de contexto entre degustación y degustación: conocer las diferencias entre categorías, descubrir distintos agaves y entender por qué detrás de cada botella hay un territorio y una tradición concretos.

Mucho más que tequila

Piña Agavera quiere mostrar que el mapa de los destilados mexicanos es mucho más amplio. Mezcal, raicilla, sotol o bacanora forman parte de una categoría cada vez más diversa.

Entre las actividades de esta edición figura una charla sobre mezcal de Alpha Centauri, prevista a las 18:00 horas, dedicada al origen de esta bebida, la diversidad de agaves y su dimensión cultural.

A las 19:30 horas será el turno de Arette, con una charla dedicada al tequila. Y para quienes quieran profundizar específicamente en esta categoría, el Tour Tequila, a las 18:15 horas, propone una explicación acompañada de la visita a tres stands.

El agave de donde nace el tequila y el mezcal. E.E

El universo agavero también se puede explorar desde la barra. Piña Agavera incorpora talleres de coctelería en los que los destilados mexicanos se convierten en el punto de partida para aprender técnicas y preparaciones.

Jalisco, el territorio invitado

Esta edición pone el foco en Jalisco, destino turístico invitado y territorio fundamental para entender la cultura del tequila y la raicilla. La propuesta permitirá acercarse a sus paisajes, tradiciones y rutas vinculadas al agave.

La gastronomía tendrá también acento mexicano con Ocote, Taquería Trompo y Maíz Maya, mientras que en la parte líquida participarán Cervecería de Colima y Mezcaloteca Corazón Agavero, que instalará su pop up en la Cantinita Mezcaloteca.

Entre las masterclasses destaca ‘La barra como embajada del agave’, que reunirá a algunos de los nombres más conocidos de la coctelería internacional: Diego Cabrera, de Salmon Gurú; Giacomo Giannotti, de Paradiso Barcelona; Emanuel Minez, de Red Frog Lisboa; y Claudio Sblano, de La Punta Roma.

Por otro lado, este año se hará la primera entrega de ‘Embajadas del Agave’, un distintivo dirigido a restaurantes y coctelerías españolas formados en la cultura de los destilados mexicanos.

Además, la Semana Agavera propone varias citas especialmente centradas en la historia y la evolución de los destilados mexicanos.

El 23 de septiembre a las 19:00 horas, el investigador Edwin Mayoral imparte ‘Influencia asiática en los destilados mexicanos’, una charla que aborda las conexiones entre ambos mundos y cómo esas influencias han dejado huella en la cultura de los destilados de México.

El 25 de septiembre a las 17:00 horas, es el turno de la ‘Tertulia Tequilera con Bruno Barba’. Barba es bisnieto de la maestra tequilera de Herradura y pertenece a la X generación de tequileros, por lo que la conversación permitirá acercarse a la tradición familiar detrás de una de las bebidas más reconocibles de México.

Los destilados del agave son muy recurrentes en la coctelería. E.E

Y ese mismo día, a las 19:00 horas, tendrá lugar ‘La revolución de los destilados mexicanos’, con el Dr. Domingo García, considerado el mayor escritor de agave, junto a maestros tequileros y mezcaleros. Una conversación para poner sobre la mesa el presente y la evolución de una categoría que en los últimos años ha ampliado considerablemente sus fronteras.

Durante la feria habrá actuaciones de los Mariachis Charros de Jalisco, el Ballet Folklórico Leyendas de México y Lion Family Band, además de la oferta gastronómica de los restaurantes participantes.

Y cuando termine la feria, la celebración continúa. La afterparty oficial tendrá lugar en Barco Sound House, con acceso gratuito antes de las 23:30 horas para quienes lleven la pulsera del evento.

Entre las sedes están la Embajada de México en España, la Fundación Casa de México en España e In Vino Veritas Shop, que acogerán diferentes encuentros y actividades.

La estrategia de Piña Agavera se resume en una frase de su cofundador Wilmer Yajamín: “Educar primero para consolidar el mercado después”. Una declaración de intenciones que explica por qué esta feria quiere ser algo más que un lugar donde probar muchas botellas en pocas horas.