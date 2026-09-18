Fromago nació para poner el foco sobre un producto estrechamente ligado al territorio y, en apenas tres ediciones, se ha convertido en uno de los grandes encuentros queseros de España.

Más de 270 empresas, cerca de 300 expositores y 40.000 metros cuadrados de exposición convierten Zamora en septiembre en capital del queso, con una ambición que ya mira hacia los mercados internacionales.

Durante cuatro días, Zamora se convierte en punto de encuentro de buena parte del sector quesero. Del 17 al 20 de septiembre, la tercera edición de Fromago reunirá a más de 270 empresas españolas —135 de Castilla y León— y cerca de 300 expositores nacionales e internacionales repartidos por más de 40.000 metros cuadrados de la ciudad.

Productores, distribuidores, compradores, investigadores, cocineros y profesionales de toda la cadena de valor se dan cita alrededor de un producto que tiene en Castilla y León un importante peso económico y territorial.

La dimensión de la feria ha crecido rápidamente. La anterior edición terminó con unos 300.000 visitantes, consolidando una cita que mantiene su carácter popular, pero que en esta tercera convocatoria refuerza también su vertiente profesional y de negocio.

Así ha lucido Fromago Cheese Experience en ediciones anteriores. E.E

El objetivo es que Fromago no sea únicamente un escaparate para el consumidor, sino una plataforma capaz de impulsar la comercialización y las exportaciones de los quesos de la comunidad.

La apuesta internacional se concreta este año con una misión comercial inversa organizada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl), en colaboración con la Cámara de Comercio de Zamora, la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora (Eilza) y la Diputación.

44 importadores de 25 países llegarán a la provincia para conocer su industria quesera y buscar oportunidades de negocio.

El miércoles 16 visitarán distintas queserías zamoranas y, los días 17 y 18, participarán en alrededor de 450 encuentros comerciales con los 65 queseros presentes en la misión. De ellos, 19 proceden de Zamora. Entre los mercados representados figuran Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Japón, México, Singapur, Tailandia, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros.

Este último contará con cinco importadores y es un mercado que Castilla y León quiere mantener pese al descenso de las exportaciones provocado por la imposición de aranceles.

Un sector estratégico para el medio rural

La importancia de esta actividad va más allá de la gastronomía. El sector lácteo de Castilla y León proporciona empleo directo a más de 4.000 personas entre ganaderos e industria transformadora y genera una cifra de negocio media de 1.300 millones de euros anuales.

El queso de oveja zamorano no podía faltar en Fromago. E.E

La industria láctea regional ha crecido un 53 % en los últimos cinco años y alcanzó en 2025 su máximo histórico, con más de 376 millones de euros en exportaciones, aproximadamente el 11 % del total agroalimentario de Castilla y León.

La balanza comercial del sector registró ese año un saldo positivo de 137,5 millones de euros y una tasa de cobertura del 157 %. León, Zamora y Burgos concentran, además, el 70 % de las ventas exteriores.

El queso representa también una de las mejores expresiones de la identidad agroalimentaria de la comunidad. Castilla y León cuenta con seis figuras de calidad protegidas: Queso Zamorano, Queso Castellano, Queso de Valdeón, Queso de Arribes de Salamanca, Queso Los Beyos e IGP Queso de Burgos, incorporada oficialmente en 2025.

El reto de convertirse en feria internacional

Fromago busca ahora dar un paso más. La organización quiere mantener el carácter popular que ha impulsado su éxito, pero incrementar su peso como encuentro profesional y comercial. La presencia de compradores extranjeros, prescriptores y medios especializados internacionales pretende ampliar la visibilidad de los quesos de Castilla y León y facilitar su entrada en nuevos mercados.

El siguiente objetivo es conseguir el sello de Feria Internacional para próximas ediciones. Un reconocimiento que confirmaría la transformación experimentada por Fromago: de una feria centrada en divulgar el queso a una plataforma de promoción, negocio y proyección exterior.