"¿Nos vamos de tapas?", es una de las preguntas por excelencia que caracterizan la hora del aperitivo en España, sobre todo los fines de semana, una franja horaria que puede empezar sobre las doce y acabar con sobremesa.

El acto de "tapar" surgió como el 'repelente de insectos' de la época. En sus primeros pasos, incluía pequeñas porciones de embutidos o pan para evitar la entrada de insectos en los chatos de vino que desfilaban por las barras de bares y tabernas que, por suerte, esta costumbre sigue muy vigente en nuestro país.

La tapa se ha convertido de un tiempo a esta parte en una muestra de excelencia culinaria para muchos restaurantes e incluso hoteles que buscan plasmar, desde una experiencia más informal, una pequeña visión de la gastronomía que se come en pocos bocados y que incita a repetir.

La llegada de la undécima edición del Hotel Tapa Fest Madrid, coincide con un momento donde las instituciones pretenden revalorizar y convertir a la tapa en un símbolo, no solo social, sino mundial. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, inició la candidatura de la tapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, un reflejo de convivencia y que marca nuestra cultura de salir.

Las tapas se llevan todas las miradas. Iván Martínez

En los hoteles más importantes

Hace más de una década que este evento trata de sacar a la tapa de bares, tabernas y lugares que son referencias nacionales, como San Sebastián o la calle Laurel de Logroño, para convertir a la tapa en un código de acceso público a los hoteles de alta gama.

Del 17 al 27 de septiembre, serán hasta 27 los hoteles, todos de cuatro o cinco estrellas, que convertirán a Madrid en un laberinto con salida y estaciones en las que parar durante el camino. Podrás ir a tu aire y acudir a los hoteles que más te plazcan o, realizar alguna de las nueve rutas que la organización propone pasando por tres puntos diferentes sin reserva previa, simplemente es necesario consultar el horario de apertura de cada hotel para no encontrarse la puerta cerrada al llegar.

Son, sin duda, grandes nombres los que se han sumado a participar en este evento para disfrutar tanto un soleado y casi otoñal domingo de septiembre, como un tranquilo martes nada más salir del trabajo. Entre los hoteles con más renombre se encuentran el RIU Plaza España, The Palace Hotel o el Mandarin Oriental Ritz.

La tapa no es solo gastronomía, es vida, cultura y socializar. Iván Martínez

También es una competición

Cada hotel presentará entre tres y cuatro propuestas que competirán, en categorías diferentes, por los tres puestos que el festival otorga a participar en la final del Premio Tapa Alimentos de España, cuya celebración se llevará a cabo durante el siempre esperado Salón Gourmets, cuya próxima edición será en abril de 2027.

Por otro lado, dos de las propuestas de cada hotel, las categorías secundarias de Croqueta de Autor y Tapa Dulce, serán escogidas por votación popular y se llevarán el reconocimiento local.

Vistas privilegiadas para tapear sin límites. Iván Martínez

Las dos categorías principales son la Tapa Nacional y la Tapa Fusión. Una muestra de cada destino por revalorizar un pedacito de nuestra gastronomía y visionar otro de cualquier rincón del mundo.

Los maridajes también serán cruciales. La opción nacional debe ser acompañada de cualquier vino DO Ribera del Duero, mientras que la versión más internacional, por algún cava de la Guardia Superior de la DO Cava.

¿Quién rehúye una croqueta? Iván Martínez

Los precios no son fijos, dependerán de cada establecimiento, pero en su mayoría, oscilan entre los 8€ y 12€, con tapa y bebida incluida.