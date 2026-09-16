Encuentros, paseos filosóficos, conversaciones, música... Son diferentes los formatos móviles en los que el pensamiento y la reflexión tienen cabida para, de alguna forma, democratizar la expansión de ideas y el acceso a las mismas.

En tiempos de incertidumbre y cierto hastío por las condiciones actuales en las que a muchos les toca vivir, resulta crucial que el pensamiento crítico, entendido como forma de asimilar conceptos que puedan servir para mejorar situaciones sociales y cotidianas, siga vigente.

Por tercer año consecutivo, el festival va a reunir a algunas de las personalidades más importantes del pensamiento del siglo XXI, abriéndose también a formas de pensamientos muy expresivas como la poesía o el teatro.

En esta edición, nace la necesidad de hablar de los cuerpos más allá de la biología, también son símbolos, relatos, campos de batalla... Porque todo pensamiento ocurre dentro de un cuerpo y, absolutamente todas las comunidades están hechas de cuerpos.

Plaza España, el punto de reunión del pensamiento durante esta semana en Madrid. Festival de las Ideas

Plaza de España, el epicentro

Serán varios los puntos de la ciudad de Madrid en los que el festival estará, casi de manera omnipresente, desde el 17 al 20 de septiembre, bajo la temática central 'Cuerpos', sobre la que versarán todos los eventos.

En plena Plaza España, donde la calle Princesa y la Gran Vía entrelazan su principio y fin, se instalará el Escenario Allianz, el cual se convertirá de nuevo en el gran corazón del festival, un punto de encuentro referencia para muchos madrileños y turistas, y espacio elegido para dar el pistoletazo de salida el jueves 17 sobre las 18:30h.

La autora Zadie Smith, capaz de vender un best-seller y difundir una actitud de constante reflexión. Sasha Arutyunova

Entre las personalidades que desfilarán sobre el escenario de la antigua plaza de San Marcial, se encuentran los escritores de origen británico y francés, respectivamente, Zadie Smith y Édouard Louis, quienes protagonizarán diferentes tertulias.

Una de las más esperadas es el encuentro que mantendrá Zadie con centenares de adolescentes procedentes de muchos puntos de España, para hablar de lo rural, lo urbano y las fronteras del cuerpo humano. Además, ambos escritores compartirán escenario el viernes a las 19:30h para hablar de cómo la literatura es capaz de narrar las marcas psicológicas o sociales, a veces imborrables, de las personas.

Otros espacios, como el Círculo de Bellas Artes, —el cual albergará la escena Membra Jesu Nostri: cantatas de Dietrich Buxtehude (1637-1707) el sábado 18 a las 19:00h—, o el CaixaForum de Madrid, acogerán múltiples eventos para los que, en su mayoría, será necesaria una inscripción previa para no quedarse sin sitio.

La azotea del Círculo de Bellas Artes, unas grandes vistas sobre un espacio donde la cultura rebosa E.E.

Siete itinerarios, siete conceptos

Para que el público pueda visionar una mejor conceptualización de lo que va a ser el festival, la organización ha planificado las actividades según los conceptos que se van a tratar durante su celebración, o como ellos dicen: "Siete itinerarios con los que recorrer el programa del festival y adentrarse en el laberinto".

El carácter didáctico de todos los profesionales que participan embauca al público. Festival de las Luces

Desde temáticas más políticas, científicas e incluso más humanas como la salud y la longevidad siempre con el cuerpo humano como protagonista de todas ellas.