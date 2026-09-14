Los chefs Ángel León y Ana Roš unen sus cocinas para ofrecer una comida especial que junta los sabores del Valle del Soča y de la Bahía de Cádiz. A pesar de trabajar a más de dos mil kilómetros de distancia, ambos cocineros comparten la misma forma de entender el oficio, basada en mirar la naturaleza, respetar los ciclos del agua y cuidar los productos locales.

Los dos han conseguido transformar sus zonas de origen en lugares referentes de la cocina mundial de hoy. Esta cita culinaria se anunció oficialmente el pasado 20 de agosto de 2026 desde Madrid, mientras que el almuerzo conjunto se celebrará el próximo 24 de septiembre de 2026 en el antiguo Molino de Mareas de Aponiente, situado en El Puerto de Santa María.

El encuentro comenzará a las doce del mediodía y tendrá un precio de 450 euros por persona, con la opción de añadir maridaje de vinos y con un número de plazas muy reducido que se pueden reservar a través de internet.

Iluminación nocturna de la plataforma sobre el agua en Aponiente. Restaurante Aponiente

Visita a las marismas

La experiencia arrancará con un paseo a pie por las marismas que rodean el restaurante, que desde este año forman parte de la visita. Durante este recorrido, los clientes verán de cerca ingredientes locales como las plantas de sal, los camarones vivos, los cangrejos azules, las doradas, las lubinas, las almejas y las ostras.

Tras este paseo por el entorno natural, Ana Roš cocinará varios platos donde dará su propia visión de los pescados y mariscos gaditanos usando las ideas que aplica en los bosques y ríos de Eslovenia. Después, Ángel León servirá varios pases de su menú de temporada con sus últimos descubrimientos.

Ángel León creó Aponiente en el año 2007 en un edificio histórico rodeado de naturaleza. A lo largo de este tiempo, el cocinero gaditano ha estudiado el mar para encontrar nuevos alimentos, logrando usar el plancton marino en la mesa, cultivar el cereal marino o recuperar más de setenta hectáreas de salinas abandonadas.

Su trabajo le ha valido tres estrellas Michelin, tres Soles Repsol y reconocimientos internacionales como Héroe de la Alimentación por las Naciones Unidas.

Ángel León elaborando sus recetas con embutidos marinos. Restaurante Aponiente

Dos formas de trabajar

Por su parte, Ana Roš dirige el restaurante Hiša Franko en Eslovenia, un negocio familiar donde ha logrado tres estrellas Michelin y una Estrella Verde por su trabajo con la naturaleza.

La cocinera trabaja cada día junto a agricultores, pastores, pescadores, cazadores y recolectores locales para llevar el paisaje del valle a la mesa. En 2017 fue reconocida como The World’s Best Female Chef por The World’s 50 Best Restaurants y alcanzó proyección internacional tras protagonizar uno de los primeros episodios de la serie Chef’s Table de Netflix.

Actualmente también lidera Pekarna Ana, la panadería artesanal del grupo; los restaurantes JAZ; y Ana Roš Drinks, proyectos que amplían su visión sobre el territorio, los ingredientes y la hospitalidad.