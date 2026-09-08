En los alrededores de IFEMA, se va a sentir un ambiente cargado por la emoción de tener la F1 de nuevo en la ciudad de Madrid; el rugir de los motores y el olor a rueda quemada marcarán el entorno que rodea a MADRING.

Cerca del nuevo circuito del Gran Premio de España de F1, dos restaurantes se posicionan como punto de encuentro para quienes desean combinar el rugir de los motores con buena gastronomía.

Tanto el restaurante La Savina (situado en el barrio de Valdebebas, Av. de Juan Antonio Samaranch 67), como Egun-On (situado en el barrio de Barajas, Paseo del Zurrón 31), son dos opciones que ofrecen una carta comedida, asequible y marcada por el buen producto.

El brillante y llamativo carpaccio de gamba Restaurante La Savina

Picoteo informal

El restaurante La Savina se convierte en un homenaje al Mar Mediterráneo en la ciudad de Madrid, inspirándose en la influencia balear para conformar sus platos y traer un pedacito del este peninsular a la capital.

Muchas de las miradas de su carta se las lleva su ensaladilla rusa, premiada como la mejor en el año 2025 por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE). Con un precio de 9€ en su media ración y de 16€ en su formato ración, es el mayor reclamo del restaurante.

Como entrantes, presentan algunos platos pensados para compartir y con producto traído directamente de las Islas Baleares como el carpaccio de gamba roja ibicenca, el bikini de carrillera y queso de Mahón o las gambitas rojas de Ibiza al ajillo.

La fideuá perfecta coronada con un imponente carabinero Restaurante La Savina

Los principales vienen marcados por sus cortes de carne seleccionados, y los arroces y fideuás, los cuales se pueden pedir a petición: seco, meloso o caldoso. En los pescados no falta la influencia balear a través del pulpo con patatas y sobrasada; o el chuletón de rape al horno, una novedosa forma de renombrar este corte grueso de pescado.

Más de 25 años y 1 Solete

El chef y propietario Edu Collado lleva casi una década con las riendas del restaurante, iniciado por su padre en 1999, con guiños que siguen vigentes al norte de España: alma de txoko vasco y tradición gallega. Su padre se trasladó al País Vasco a los 15 años, donde descubrió su pasión culinaria y conoció a la madre de Edu, gallega de origen pero vasca de adopción.

Una de las claves del reconocimiento de Egun-On de listas como la Guía Repsol, reside en un contacto muy cercano con sus proveedores, quienes le abastecen de productos de alta calidad y sustentan la cocina honesta y cuidada del restaurante.

El bocado para saborear un pedacito de mar E.E.

Su carta apuesta por la tradición marcada décadas atrás por su padre, pero con detalles innovadores que el chef ha decidido incluir en productos como el pulpo que permite degustarlo como ha sido costumbre: a la gallega y a la brasa; o en su formato de croqueta con kimchi.

El pulpo sigue siendo uno de los buques insignia del restaurante. Su versión del pulpo a la parrilla con Queso de Tetilla y revolconas fue premiada como mejor receta Innovadora en la VI de Pulpo Pasión 2022. La tortilla vaga de cocochas o la ensaladilla completan este pequeño giro a clásicos de los recetarios españoles.

El buen producto característico del País Vasco y Galicia, se refleja de la manera más tradicional: almejas a la marinera, navajas a la plancha o merluza de pincho a la bilbaína.

También entre semana, ofrecen un reconfortante cocido madrileño todos los miércoles. Sin embargo el día de la carrera, el 13 de septiembre, el restaurante cierra sus puertas.