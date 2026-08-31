Como cada año, el Vintae Wine Fest sigue siendo una de las celebraciones más esperadas de La Rioja. Durante tres días, el pueblo se transforma por completo con disfraces, desfiles y conciertos para festejar el final de la vendimia. En esta ocasión, el ambiente estará repleto por una expresión de color, música y diversión inspirada en el imaginario más festivo y desenfadado de México.

Tras convertir la Sonsierra en una fantasía postapocalíptica, un universo pirata, un circo ambulante o el lejano oeste, el festival enoturístico organizado por Vintae vuelve a reinventarse con una propuesta que promete llenar las calles de mariachis, luchadores, Fridas, catrinas, rancheros imposibles y personajes surgidos de la versión más exagerada y divertida del México popular.

Bajo el lema "Bienbebidos a la Sonsierra más chingona", WINEMEX será el hilo conductor de un fin de semana que reúne cada año a cientos de aficionados al vino en la semana del 2 al 4 de octubre, dando la bienvenida al otoño de la forma más entretenida y amena.

Risa, disfraces y diversión sin filtros en plena jornada festiva. Vintae Wine Fest

Historia de un sello propio

Vintae nació en 1999 de la mano de José Miguel Arambarri, empresario riojano y enamorado del mundo del vino. Poco después se incorporaron sus hijos, Richi y José Miguel, convirtiendo la compañía en un proyecto dinámico e inconformista que hoy desarrolla proyectos vitivinícolas en algunas de las zonas más interesantes del norte de España.

Por su enfoque fresco y juvenil que rompe con la seriedad tradicional del sector, ha recibido galardones enoturísticos como los premios Best Of Wine Tourism. Entre sus bodegas destacan Hacienda López de Haro y Viñedos El Pacto en Rioja, Bardos en Ribera del Duero, Matsu en Toro, Le Naturel en Navarra, Pandemonium en Rioja o Terramoll en Formentera.

El momento del brindis: tradición, amigos y buen vino. Vintae Wine Fest

La seña de identidad del Vintae Wine Fest es que todo el pueblo se transforma según una temática diferente cada edición. Los asistentes se disfrazan durante los tres días que dura el evento, eliminando los formalismos estrictos y protocolos rígidos de las catas tradicionales para abordarlo desde un punto de vista animado y espontáneo.

Tres días para dejarse llevar

El festival comenzará el viernes con una ruta de vinos y gastronomía por las calles de la localidad sonsierrana, acompañada de música en directo y las primeras actividades para disfrutar al máximo. Durante el sábado, la temática será la estrella del día gracias a una programación repleta de música en directo, shows, animación, buena mesa y sorpresas pensadas para exprimir al máximo el vino y el ocio.

Fiel a la tradición, la jornada del domingo moverá el ambiente a la bodega Hacienda López de Haro para cerrar el fin de semana por todo lo alto. El fin de fiesta llegará con una gran cita gastronómica a cargo de reconocidos chefs riojanos con Estrella Michelin y el equipo de Grupo Fandango, todo maridado con una selección de vinos Vintae, shows musicales y recorridos por la bodega.

Espectáculos en vivo que marcan el ritmo del festival. Vintae Wine Fest

Las entradas para WINEMEX ya pueden adquirirse a través de la web del festival. El precio es de 260 euros por persona e incluye acceso a todas las actividades, conciertos, espectáculos y animaciones.