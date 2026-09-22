Hace tiempo que los hoteles han dejado de ser meros lugares donde un huésped va a dormir cuando está fuera de casa. Aspectos como el bienestar, la gastronomía, los espacios de encuentro han ido ganando peso a la hora de diseñar estos edificios.

Pero The Social Hub quiere dar un paso más allá y que sus establecimientos, ya ni siquiera se pueden llamar hoteles en el sentido clásico, se conviertan en el espacio de la casa que el huésped desea o necesita en cada momento.

Es decir, ofrecerles un salón para reunirse con amigos; un despacho para trabajar; una cocina donde preparar un evento gastronómico, el dormitorio para descansar unas horas o todo junto si lo que quiere es vivir allí.

La nueva COO liderara el nuevo proyecto de membresía que va a lanzar The Social Hub. E. E.

Es decir, esta marca europea de hospitalidad busca combinar las estancias hoteleras tradicionales con una experiencia dinámica que genere lugares donde personas de todo tipo puedan aprender, alojarse, trabajar y disfrutar tanto si viven en esa ciudad o si vienen de otro lugar.

Para el impulso de crecimiento que buscan, The Social Hub ha apostado por Megan Kennedy como nueva COO de la compañía. Esta experimentada directiva lleva más de 20 años hablando de hospitalidad y de lifestyle y de las sinergias que pueden surgir entre ambos.

Es decir, tratando de descubrir nuevas formas de vivir en los hoteles, de experimentarlos que ahora van a innovar a través de una propuesta de membresía.

"Estoy feliz de contribuir a integrar nuestra propuesta de membresía de una manera que realmente sorprenda a nuestros huéspedes y que, al mismo tiempo, entusiasme a los equipos a la hora de hacerlo realidad", insiste Kennedy.

Azotea The Social Hub Madrid. The Social Hub Madrid

Licenciada en filosofía y español por la Universidad de Maryland, Megan lleva mucho tiempo experimentando cómo la hospitalidad híbrida ha transformado el sector, al igual que la creación de comunidades globales, manteniendo siempre un fuerte enfoque en las personas, la cultura y la experiencia.

De hecho, ha sido responsable del desarrollo operativo en The Conduit, un club de miembros y comunidad global de impacto con sede en Londres, donde se han probado algunos de estos cambios.

"The Social Hub ha creado algo verdaderamente diferencial, combinando hospitalidad y comunidad de una forma que muy pocas compañías han conseguido. Me hace muchísima ilusión sumarme al proyecto en un momento tan importante de su trayectoria y justo antes del lanzamiento de la membresía. ¡Vamos a sorprender!", advierte Kennedy del nuevo proyecto de la compañía.

Piscina de la terraza de The Social Hub. Cedida

Hay que recordar que The Social Club apuesta por un singular modelo de hospitalidad que combina habitaciones de hotel de corta y larga estancia, con espacios de alta gama y un diseño muy cuidado.

También opta por ofrecer alojamiento para estudiantes, coworking, instalaciones para reuniones y eventos, restaurantes y bares, gimnasios abiertos las 24 horas y espacios públicos como azoteas, parques y áreas culturales dentro de sus propios edificios.

Para organizar esta nueva membresía que prepara, además de la experiencia de más de 6.000 eventos al año para generar sinergias diferentes, la compañía cuenta con más de 10.000 habitaciones distribuidas en 21 establecimientos por las ciudades más dinámicas de Europa, incluidas Madrid y Barcelona.

La idea es que esta directiva, especialista en crear equipos de alto rendimiento, en hacer crecer operaciones complejas y en fortalecer la cultura de la compañía mientras evoluciona, tenga su base en Barcelona desde donde The Social Hub acaba de abrir establecimientos en Lisboa y Turín y planea levantar las persianas muy pronto en otro en Edimburgo.