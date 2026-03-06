Visitar la Puerta de Alcalá, la Cibeles y el Paseo del Prado y luego sentarte en la mesa como si estuvieras en las islas Canarias es posible, sólo durante una semana, en uno de los hoteles más míticos de la capital.

Se trata del Meliá Madrid Princesa, perteneciente a la marca Meliá Hotels&Resorts, que ha organizado para la próxima semana, del 9 al 15 de marzo, unas jornadas para convertirse en la embajada gastronómica del archipiélago en Madrid.

El culpable de este viaje sobre el mantel será el chef Carlos Romero Rodríguez, formado en el Basque Culinary Center y con experiencia en el El Celler de Can Roca, y responsable del Melia La Palma, que ha creado un menú diferente y único que fusiona tradición y técnica contemporánea.

Uno de los platos canarios más típicos, el potaje de berros. E. E.

En horario de comidas y cenas, cada plato es un homenaje al Atlántico y a la fuerza volcánica del archipiélago, combinando tradición, texturas y matices únicos que vienen directamente de estas islas.

Por eso, el menú de estas jornadas permite viajar de un punto a otro de las Islas Canarias a través de la gastronomía, siendo un homenaje al Atlántico pero también a la fuerza volcánica del archipiélago, trayendo paisajes de aquí y de allá.

El postre hecho con plátano, gofio, queso ahumado y bienmesabe. E. E.

Los primeros platos de la ruta son un buñuelo de almogrote y miel de palma gomera y pulpo con yuca y aguacate, y un potaje de berros que combina sabor y sutileza.

Después mezclamos la malvasía volcánica con la lubina atlántica Aquanaria, mientras que el plato de carne es el cabrito asado que se sirve con boniato y mojo mole de pimienta palmera.

El colofón final es el postre que une plátano, gofio, queso ahumado herreño y bienmesabe, en un cierre dulce que resume la esencia de las Islas.

Este viaje por la gastronomía canaria, que está abierto tanto a los huéspedes del hotel como a todos los madrileños, tiene un precio cerrado de 60 euros por comensal.

Situado en la emblemática calle de la Princesa, este hotel recién renovado estrena una fachada rediseñada gracias a la obra del arquitecto Antonio Lamela y nuevas habitaciones que han incrementado aún más la hospitalidad del alojamiento hasta integrarlo con The Level by Meliá.

Meliá Hotels International, fundada en 1956 en Palma de Mallorca, celebra su 70 aniversario consolidada como una de las mayores compañías hotelera de España y una de las más influyentes a nivel global.